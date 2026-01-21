X!

Tarvas avab uue jalgpallihalli kaasahaarava turniiriga

Kauaoodatud Bauroc Rakvere jalgpallihall on valmis ning hall avatakse pühapäeval, 25. jaanuaril piduliku avamänguga.

Avamisel on kavas tänukõned ja kaasahaarav jalgpalliturniir, meeleolu loob Rakvere Linnaorkester.

Avamängu peavad JK Tarvas esindusmeeskond vs JK Tarvas Legendid. Üles astuvad praegused esinduse noored mängijad ja klubis varem mänginud mehed.

Piiri tänaval paiknev sisehall on statsionaarne hoone 64 × 100 meetri suuruse mänguväljakuga ning koos olmehoonega. Ehitise maksumus oli 5,3 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks. Riik toetas hoone valmimist 2,2 miljoni euroga, ülejäänud osa rahastas Rakvere linn oma eelarvest.

Hoone arhitektid on Joel Kopli ja Koit Ojaliiv (Kuu OÜ) ja selle ehitas Revin Grupp OÜ.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

