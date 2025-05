Rakvere loodab uue jalgpallihalliga huviliste kasvu

Rakvere jalgpallihall läheb maksma üle kuue miljoni euro, millest suurema osa katab Rakvere linn. 2,2 miljoniga toetab halli ehitust riik. Spordirajatist opereerima hakkav linn on leidnud hallile ka nimesponsori Bauroci, kes toetab kümne aasta jooksul halli kokku miljoni euroga.

Seni on Rakveres pidanud jalgpallurid talviti treenima kunstmurul lahtise taeva all. "Lastel on head tingimused, hea väljak. Sisetingimustes on hoopis teine asi trenni teha, see annab ikka kvaliteedile väga palju juurde, me ei pea uisutama lumisel väljakul," lausus Rakvere Tarva treener Joonas Ljaš ERR-ile.

"Igal juhul on see väga suur asi. Ja me peame ise kindlasti klubina ja treeneritena juurde panema. Ainuüksi hall ei ole see, mis noori paremaks teeb, vaid ikkagi meie ise. Aga nüüd on meil tingimused, et seda tõsiselt tegema hakata."

Treener loodab, et paremad tingimused toovad trenni ka uusi lapsi. "Absoluutselt, väga palju on viimastel talvedel olnud loobujaid. Külm, halb, vigastused - kõik need asjad tulevad ette. Siin kindlasti neid asju ette ei tule ja ma usun, et laste arv teeb meil suure-suure hüppe."

Rakverega sarnane hall on Paides ja Kuressaares ning samasugust ehitatakse ka Viimsisse.