Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

Mihhail Selevko oli isikliku rekordiga lõppenud lühikava järel kolmandal kohal. Ta läks sõitma kahe neljakordse hüppega kava, kuid neljakordsete hüpete maandumised seekord ei klappinud. Lisaks tuli kukkumine ühel kolmekordsel axel'il ja viga ühel piruetil. Kahe kava kokkuvõttes teenis ta kuuenda koha (230,30 p).

"Ei ole väga rahul vabakavaga. Treeningud olid head ja tahtsin seda näidata ka siin, aga kahjuks juhtus nii," võttis Mihhail oma vabakava esituse kokku. EM-i kuues koht tähistab tema parimat tulemust täiskasvanute tiitlivõistlustelt.

Kohe pärast nooremat venda astus jääle lühikava järel teisel kohal olnud Aleksandr Selevko. Ka tema läks sooritama kahe neljakordse hüppega kava.

Kahjuks jäi esimene neljakordsena plaanitud hüpetest kolmekordseks ja teisel neljakordsel hüppel tuli kukkumine. Lisaks kukkumine kolmekordsel axel'il, mis ei võimaldanud vabakavas enamat kümnendast kohast ja 143,75 punktist. Võistluse kokkuvõttes tähendas see viiendat kohta (232,46 p).

"Ei olnud minu parim sõit. Proovisin vigadest hoolimata võtta maksimaalselt punkte teistelt elementidelt, et saavutada nii hea tulemus, kui täna võimalik oli," sõnas Aleksandr Selevko pärast võistlust. Vanema Selevko jaoks tähistab viies koht karjääri paremuselt teist tulemust Euroopa meistrivõistlustel.

Meeste üksiksõidus on EM-i viies ja kuues koht läbi aegade Eesti uisutajate paremuselt teine ja kolmas tulemus. Parimaks tulemuseks jääb Aleksandr Selevko võidetud hõbe kaks aastat tagasi. Ühtlasi annavad tänavuse EM-i lõppkohad järgmiseks EM-iks Eestile meeste üksiksõidus esmakordselt kolm kohta.