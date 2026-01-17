X!

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja

Iluuisutamine
{{1768639200000 | amCalendar}}
Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron.
Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Iluuisutamine

Sheffieldis toimuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel krooniti jäätantsus Euroopa meistriks Prantsusmaa paar Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron.

Fournier Beaudry ja Cizeron astusid vabatantsus viimasena jääle ja tegid veatu esituse. Nad teenisid 135,50 punkti, parandades oma senist tippmarki kahe ja poole punkti võrra. Kahe kava kokkuvõttes said nad 222,43 punkti, mis tähistab samuti uut isiklikku rekordit.

31-aastane Cizeron tuli Euroopa meistriks kuuendat korda, eelmised tiitlit võitis ta aastatel 2015-2019 koos Gabriella Papadakisega. 33-aastase Fournier Beaudry jaoks oli tegu esimese EM-tiitliga.

Eelmisel kolmel EM-il kuldmedali kaela saanud Itaalia esindajad Charlene Guignard ja Marco Fabbri tõusid vabatantsuga kolmandalt kohalt teiseks. Vabatantsus kogusid nad 125,86 punkti ning kahe kava kokkuvõttes 210,34 punkti.

Kodupubliku rõõmuks mahtusid pjedestaalile ka Lilah Fear ja Lewis Gibson, kes kaotasid kokkuvõttes Guignardile ja Fabbrile vaid 0,83 punktiga.

Üle 200 punkti teenisid veel Prantsusmaa esindajad Jevgenia Lopareva ja Geoffrey Brissaud (204,72) ning Leedu lipu all võistelnud Allison Reed ja Saulius Ambrulevicius (200,29).

Enne võistlust:

Rütmitantsu järel võttis esikoha sisse Prantsusmaa paar Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron, kes kogus 86,93 punkti. Teisel kohal on kodupubliku ees võistlevad Lilah Fear ja Lewis Gibson (85,47 p), kes jäävad pooleteise punkti kaugusele.

Suureks pretendendiks on ka Itaalia paar Charlene Guignard - Marco Fabbri, kes lähevad vabatantsule vastu kolmandalt kohalt (84,48 p). Itaallastel on käsil võimas võiduseeria: Guignard ja Fabbri on võidutsenud viimasel kolmel EM-il.

Esimene paar läheb jääle Eesti aja järgi kell 20.36, viimane võistlusgrupp alustab kell 23.09 ning viimasena lähevad jääle liidrid Fournier Beaudry ja Cizeron, kes stardivad kell 23.42.

Toimetaja: ERR Sport

