X!

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

Laskesuusatamine
Foto: Kuvatõmmis
Laskesuusatamine

Haigestunud Tuuli Tomingase asemel võistleb laskesuusatamise MK-etapil Ruhpoldingis 21-aastane Emma Roberta Rajando.

Tomingasel tekkis pühade ajal Anterselvas laagris põletik ning eestlanna pidi võtma antibiootikume. Oberhofi etapil osales ta teatesõidus, naasis pärast seda kodumaale taastuma ning Ruhpoldingi etapist osa ei võta. Teda asendab koondises debütant Emma Roberta Rajando.

"Praegu olen üsna rahulik, aga närv tuleb kindlasti sisse vahetult enne võistlust," arvas Rajando ERR-iga rääkides. "Ma lõpetasin pühapäeval Arberis IBU karikasarja etapi ja pärast jälitussõitu helistati mulle õhtul, küsiti, kas oleksin nõus tulema. Kui on vaja, siis muidugi tulen. Päris ootamatu, aga väga põnev," lisas ta.

21-aastane Rajando alustas sportlasteed murdmaasuusatajana ning on laskesuusatamisega tegelenud viimased neli aastat. "Alustasin Tõnu Pääsukese juures ja nüüd olen olnud kaks aastat järelkasvukoondises, viimane hooaeg küll treenisin iseseisvalt. Viimased hooajad on olnud pigem rasked ja tegelikult ka selle hooaja algus oli väga raske. Kui meil olid hooaja alguses katsevõistlused, ei kvalifitseerunud ma tegelikult ühelegi rahvusvahelisele võistlusele," sõnas koondise debütant.

"Esimesel trimestril käisin ma Eestis ja Soomes võistlemas, nüüd siis õnnestus katsevõistlusel teha piisavalt hea tulemus, et saada IBU karikasarja ja nüüd olen järsku siin!"

Noore laskesuusataja sõnul on üleöö MK-sarja pääsemine IBU karikasarjaga võrreldes kardinaalselt erinev maailm. "Seal on paarkümmend pealtvaatajat ja tean, et siin tuleb... väga palju. See on teistmoodi, aga ma loodan, et suudan hoida külma närvi ja mitte lasta sellel ennast väga palju mõjutada," sõnas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

laskesuusauudised

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

18:03

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale

10.01

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti

10.01

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23.

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu

08.01

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

07.01

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

07.01

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

06.01

Laskesuusatamise Otepää MK-etapile viib Tartust eribuss

sport.err.ee uudised

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

18:37

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

18:03

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

17:33

Laupäeval selguvad Tartus Eesti judomeistrid

16:58

Laupäevane Viru Maraton on juubelihõnguline

16:15

Paide Linnanaiskonnaga liitus Saksamaal karastunud ründaja

15:56

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

15:23

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

14:48

Alpine loobus reservsõitjaks langenud Doohani teenetest

14:12

Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

13:37

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

12:59

Unitedi ajutiseks peatreeneriks saab endine kapten

12:24

Liverpool lõi neli väravat ja pääses karikavõistlustel edasi

11:51

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo