Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

Tomingasel tekkis pühade ajal Anterselvas laagris põletik ning eestlanna pidi võtma antibiootikume. Oberhofi etapil osales ta teatesõidus, naasis pärast seda kodumaale taastuma ning Ruhpoldingi etapist osa ei võta. Teda asendab koondises debütant Emma Roberta Rajando.

"Praegu olen üsna rahulik, aga närv tuleb kindlasti sisse vahetult enne võistlust," arvas Rajando ERR-iga rääkides. "Ma lõpetasin pühapäeval Arberis IBU karikasarja etapi ja pärast jälitussõitu helistati mulle õhtul, küsiti, kas oleksin nõus tulema. Kui on vaja, siis muidugi tulen. Päris ootamatu, aga väga põnev," lisas ta.

21-aastane Rajando alustas sportlasteed murdmaasuusatajana ning on laskesuusatamisega tegelenud viimased neli aastat. "Alustasin Tõnu Pääsukese juures ja nüüd olen olnud kaks aastat järelkasvukoondises, viimane hooaeg küll treenisin iseseisvalt. Viimased hooajad on olnud pigem rasked ja tegelikult ka selle hooaja algus oli väga raske. Kui meil olid hooaja alguses katsevõistlused, ei kvalifitseerunud ma tegelikult ühelegi rahvusvahelisele võistlusele," sõnas koondise debütant.

"Esimesel trimestril käisin ma Eestis ja Soomes võistlemas, nüüd siis õnnestus katsevõistlusel teha piisavalt hea tulemus, et saada IBU karikasarja ja nüüd olen järsku siin!"

Noore laskesuusataja sõnul on üleöö MK-sarja pääsemine IBU karikasarjaga võrreldes kardinaalselt erinev maailm. "Seal on paarkümmend pealtvaatajat ja tean, et siin tuleb... väga palju. See on teistmoodi, aga ma loodan, et suudan hoida külma närvi ja mitte lasta sellel ennast väga palju mõjutada," sõnas ta.