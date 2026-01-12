Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

Tomingasel tekkis pühade ajal Anterselvas laagris põletik ning eestlanna pidi võtma antibiootikume. Oberhofi etapil ta individuaaldistantsidel mõistagi ei osalenud ning andis endast naiste teatesõidus parima, kuid tuli pärast seda kodumaale taastuma.

Ta ütles Delfi Spordile esmaspäeval, et jätab sel nädalal toimuva Ruhdpoldingi MK-etapi vahele. "Etapi vahele jätmine oli loomulikult raske südamega tehtud otsus ja tuli ootamatult. Aga tulin Eestisse, sest on vaja teha mõned vereproovid, veendumaks, et kehas on kõik okei. Raske on fookust hoida, kui peab igapäevaselt valuga võitlema," ütles Tomingas Delfile.

4. jaanuaril 31-aastaseks saanud Tomingas ütles, et sai sünnipäevaks hoopis külastuse erakorralise meditsiini osakonda. "See käis nii, et laagris meil enda arsti kaasas polnud ja käisin Bulgaaria koondise arstiga rääkimas. Näitasin jalga. Ta ütles, et pean kohe arsti juurde minema," rääkis ta.

Tomingas pole tänavu hoogu üles saanud, aga loodab järgmisel nädalal Nove Mestos võistelda. Järgmine võistlus on Milano Cortina taliolümpial.

"Praegu ei taha ma midagi lubada ega ennast survestada. Hooaja algus on olnud keeruline. Arvan, et Östersundis ja Hochfilzenis oli seisund täiesti normaalne ja oleksin olnud võimeline kõrgemate kohtade peale sõitma, aga tekkis erinevaid asjaolusid, näiteks suuskadega," ütles Tomingas.

Ruhpoldingi etapiga tehakse algust kolmapäeval naiste teatesõiduga, võistlustele saab kaasa elada ERR-i kanalite ülekannete vahendusel.