Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

Foto: Kuvatõmmis
Sel nädalal toimub Saksamaal Ruhpoldingis laskesuusatamise MK-hooaja viies etapp. Eesti koondis peab hakkama saama ilma Tuuli Tomingaseta.

Haigusest taastuvat Tomingast asendab Ruhpoldingu MK-etapil 21-aastane debütant Emma Roberta Rajando. "Kuna temal on teiste IBU karikasarja sportlastega võrreldes olnud viimasel ajal kõige parem laskekindlus, langes otsus temale," selgitas koondise treener Karel Viigipuu otsuse tagamaid.

Viigipuu sõnul oli valiku tegemine keeruline. "Valisime kolme tüdruku vahel, aga praeguses seisus otsustasime, et Emma väärib seda kohta. Suurepärased olud - kui Oberhofis võttis külm ikka päeva lõpuks korralikult ära, siis siin on pigem palav ja tuul on ka oluliselt vaiksem," lisas ta Ruhpoldingus valitsevate olude kohta.

MK-sarjas on sel hooajal toimunud kolm naiste teatesõitu, ent eestlannade jaoks pole midagi rõõmustavat olnud. Nii Östersundis kui Hochfilzenis tuli leppida 17. kohaga, eelmisel nädalal Oberhofis saadi 16. koht.

"Kindlasti tuleb pihta lasta, aga tuleb ka kõvasti sõita. Praeguses seisus nii on, et meil on kaks naist, kes on täies elujõus ja teevad head sõitu [Regina Ermits ja Susan Külm] ning teised jäävad neist ikkagi maha," võttis Viigipuu olukorra kokku.

Toimetaja: Anders Nõmm

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

