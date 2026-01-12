Mullu Super Bowli võitnud Eagles langes konkurentsist

Veebruaris Kansas City Chiefsi alistanud Eagles võõrustas tänavuse play-off'i avaringis NFC konverentsi kolmandana San Francisco 49ersit, kes on tänavu pidanud hakkama saama mitme tõsise vigastusega. Ebaõnn tabas ka pühapäeval, kui tiimi esipüüdja George Kittle kannakõõluse rebestas.

Mõlemad meeskonnad skoorisid oma esimesel rünnakul touchdown'i, aga Eagles skooris teisel veerandil veel ühe ning pausile mindi võõrustaja 13:10 eduseisul. Nagu see hooaeg ikka, vaibus teisel poolaja Philadelphia rünnaku hoog ja San Francisco pääses neljanda veerandi alguses touchdown'iga juhtima 17:16. Eagles sai kaheksa minutit enne mängu lõppu taas väravalöögiga juhtima, aga külalised vastasid oma kolmanda touchdown'iga ning viisid Philadelphia rünnaku seejärel ebaõnnestumiseni, mis kindlustas 49ersile 23:19 võidu ja edasipääsu.

49ers kohtub teises ringis divisjonirivaali Seattle Seahawksiga, kes sai konverentsi esikoha eest avaringis vabapääsme. Seahawks läheb mängule suure favoriidina, aga pikema puhkuse saanud esinumbrid on pahatihti pidanud valusa kaotusega leppima.

Play-off'id algasid Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul, kui Los Angeles Rams alistas võõrsil südikalt võidelnud Carolina Panthersi 34:31. Seejärel läks Green Bay Packers võõrsil põlise rivaali Chicago Bearsi vastu poolajaks juhtima 21:3 ja oli veel kus ja pool minutit ees 11 punktiga, kuid nagu põhiturniiril, mängis Chicago mängujuht Caleb Williams maagiliselt ja Bears teenis 31:27 võiduga edasipääsu.

Buffalo Bills lülitas 27:24 võiduga konkurentsist tänavu suure arenguhüppe teinud Jacksonville Jaguarsi, aastatuhande esimesel kahel kümnendil liigat valitsenud New England Patriots on nelja-aastase pausi järel taas play-off'is ning alustas avaringis 16:3 võiduga Los Angeles Chargersi üle.

Avaring saab lõpu öösel vastu teisipäeva, kui Pittsburgh Steelers võõrustab Houston Texansit. Super Bowl toimub öösel vastu 9. veebruari San Franciscos.