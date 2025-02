Super Bowli eelvaade | Philadelphia Eagles jookseb kaitsest üle ja ümber

Öösel vastu esmaspäeva Eesti aja järgi kell 1.30 kohtuvad New Orleansis Ameerika jalgpalli profiliiga NFL finaalmängus kolmandat järjestikust tiitlit jahtiv Kansas City Chiefs ning Philadelphia Eagles, et välja selgitada 59. Super Bowli võitja.

Super Bowlis näeme korduskohtumist Chiefsi ja Eaglesi vahel, kes kohtusid USA spordiaasta kõige olulisemas mängus ka kaks aastat tagasi, kui Chiefs Arizonas mängitud Super Bowli teisel poolajal kümnepunktilise kaotusseisu kustutas ning 38:35 võidu vormistas.

Sel nädalal on palju räägitud Kansas City Chiefsi ja Patrick Mahomesi staatusest ajalooraamatutes, aga pühapäeva öösel ootab neid teisel pool väljakut vahest NFL-i kõige paremini komplekteeritud meeskond. Ja Philadelphia Eagles on seda nüüdseks olnud juba mitu aastat järjest, sest viimasel kolmel hooajal on nad võitnud põhihooajal 14, 11 ja 14 mängu võimalikust 17-st.

Eaglesi viimane ja ainuke Super Bowli võit pärineb aastast 2017, kui nad Minneapolises suurepärase New England Patriotsi alistasid. Tegemist on ühe NFL-i ajaloo parema finaalmänguga, kus tuli samuti välja meeskonna suurepärane tiimiehitus, sest nende esimängujuht ja karjääri parima aasta teinud Carson Wentz lõhkus mõned nädalat enne play-off'i oma põlve. Eaglesi rünnakut juhtis edasi Nick Foles, kes mängis oma elu suurimas mängus üle legendaarse Tom Brady.

Eagles pani selles mängus kõik letti, alates nende tulisest kaitseliinist kuni Folesi endani, kes püüdis ühe kurikuulsama touchdown'i NFL-i ajaloos ja võitis ühtlasi Super Bowli MVP auhinna.

"Kõik letti" filosoofia on Eaglesile viimastel aastatel väga palju kasu toonud. Tiimi tegevjuht ja peamine otsustaja on juba pikka aega olnud Howie Roseman, kes pole kunagi kartnud riski võtta ja julgeid otsuseid teha. Roseman on olnud tiimiehituse osas teistest tegevjuhtidest ees ning leidnud tihtipeale väärtust mängijatest, kes tulid liigasse suurte ootustega, aga ei leidnud mingil põhjusel oma eelmise klubi juures piisavalt sobivat rolli.

Aga Rosemani parim valik võis olla 2020. aasta draft'is, kui teises valikuvoorus valiti Alabama ja Oklahoma ülikoolides mänginud mängujuht Jalen Hurts. Roseman valis uue mängujuhi, kuigi eelmainitud Carson Wentz oli veel täiesti tiimis olemas ja äsja pika lepingupikenduse sõlminud. Hurtsi profiil mängijana ei olnud kõige hiilgavam, mistõttu teda esimeses voorus ka ei valitud. Tugev mees ja väle ka, aga viskekäsi oli võrdlemisi kesine ning see on Ameerika jalgpallis siiski kõige olulisem asi.

Roseman tuvastas aga kiirelt, et Hurtsis peitub midagi enamat. Hurts ühendus oma tiimikaaslastega koheselt ja kuna Wentz ei jõudnud pärast karmi põlvevigastust tagasi tippvormi juurde, saigi Hurtsist Philadelphia liider.

Eagles hakkas rünnakut ehitama ümber oma uue mängujuhi oskuste - kaks suurepärast püüdjat pikkadeks pallideks ning võimas ründeliin, et vastase kaitsest füüsiliselt üle joosta. Dünaamilised püüdjad A.J. Brown ja DeVonta Smith on sel hooajal olnud tagasihoidlikumad, ilmselt Hurtsi vigastuste tõttu, aga kaitsed kardavad plahvatuslikku Browni ja tehnilist Smithi meeletult.

Hurts juhtis oma teisel täispikal hooajal Eaglesi Super Bowli, kus tegi Patrick Mahomesi vastu oma karjääri parima mängu - viskas 304 jardi ja ühe touchdown'i, jooksis 70 jardi ja kolm touchdown'i. Samas pillas ta avapoolajal palli ning kinkis Chiefsile touchdown'i. Hurts mängis terve mängu legendaarse Mahomesi tasemel, aga Chiefs sai palli viimasena ja tegi siiski võidu ära.

Philadelphia Eaglesi jooksja Saquon Barkley Autor/allikas: SCANPIX/AP

Tänavusel hooajal on aga Eaglesi mängupilt teistsugune. Ründeliin on suures pildis sama, suurim puudus võrreldes tunamulluse Super Bowliga on tsentri koha peal, kus Jason Kelce on asendunud Cam Jurgensi või vigastuse puhul Landon Dickersoniga. Lane Johnson on siiani üks NFL-i paremaid ääreblokkijaid ning austraallane Jordan Mailata on üks tegevjuhi Rosemani paremaid leide. Eagles valis Mailata vaid füüsiliste mõõdikute järgi - austraallane oli ragbitaustaga, aga on alates 2018. aasta draft'ist teeninud kaks lepingupikendust koguväärtuses 100 miljonit dollarit. Pole paha.

Suurim muutus Eaglesi ründes on aga jooksja Saquon Barkley, kes liitus klubiga alles eelmisel suvel. Barkley oma karjääri esimestel aastatel palli divisjonirivaali New York Giantsi eest, kuid klubi ja talendikas pallikandja läksid lahku. Barkley ja Eaglesi ründeliin oli ideaalne kooslus ning jooksjast sai NFL-i ajaloo üheksas mees, kes ühe hooajaga 2000 jardi jooksnud.

Saquon Barkley on kõige parem jooksja NFL-is ja üks paremaid ajaloos. Mitte ükski jooksja ega pallikandja pole nii ohtlik kui tema, sest iga katse, kui Barkley palli kannab, võib lõppeda vastase lõpualas Eaglesi touchdown'iga. Hooaja teises pooles - alates 12. mängunädalast on Saquon skoorinud kuus touchdown'i, mille pikkus onolnud vähemalt 60 jardi. Põhihooajal jooksis ta Ramsi vastu 70 ja 72 jardi ja siis karistas Los Angelese tiimi veerandfinaalis veel 62- ja 78-jardise sprindiga.

Poolfinaal suurüllataja Washington Commandersi vastu algas nii, et noor ja südikas Commanders tegi pika rünnaku ja suutis 3:0 juhtima minna. Eagles vajas vastuseks üht katset - Barkley võttis palli ja 60 jardi hiljem juhtis Eagles 7:3. Ta on ainulaadne mängija ning sümbioos Philadelphia ründeliiniga on tootnud ühe NFL-i ajaloo parematest jooksuhooaegadest.

Every 40+ yard rush from Saquon Barkley this year ️



I can't help it. I'm smiling the whole time. pic.twitter.com/86IOHorU7s — Kyle Borgognoni (@kyle_borg) January 30, 2025

Kui jutt juba Eaglesi ründeliini peale läks, siis tuleb ära mainida ka vahest NFL-i kõige peatamatum ründeskeem. Eaglesile meeldib olukordades, kus on vaja saada üks-kaks jardi, rakendada sellist asja nagu Tush Push. Raske tõlkida, aga tagumikutõuge? Mängujuht Hurts võtab palli, tema selja taga on veel kaks mängijat ning siis ründeliini juhtimisel kõik 11 mängijat proovivad Hurtsi külakuhjas edasi tõugata. Väga tõhus play ning muudab täielikult seda, kuidas Philadelphiat kaitsema peab.

Proovitud on mitut erinevat moodi, Washingtoni lähenemine oli... Huvitav. Kas Chiefs leiab lahenduse sellele, mis on seni olnud peatamatu?

We think he might have jumped early pic.twitter.com/wK3LGKklBp — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 26, 2025

New Orleans võõrustab Super Bowli juba 11. korda, viimati toimus Super Bowl sealses sisehallis 2013. aasta alguses, kui Beyonce esinemine poolaja hoone elektrivõrgu niivõrd proovile pani, et tuled läksid kustu. Baltimore Ravens teenis üle poole tunni pikkuse pausi järel San Francisco 49ersi üle 34:31 võidu.

Väidetavalt on poole minuti pikkune reklaam tänavu väärt kuni 8 miljonit dollarit ning meelelahutuslikult poolelt asub poolajapausil väljakule räppar Kendrick Lamar, kes võitis äsja Grammydel kamaluga grammofone. Küsimus on vast pigem selles, kas Drake leiab veel mingi võimaluse oma kaotust mõne kohtujuhtumiga hullemaks teha.

Lisaks Taylor Swiftile on kuulsustest eelkõige kohale oodata president Donald Trump, kellest saaks esimene USA president, kes Super Bowlile kohale tuleb. Pole teada, kelle poolt New Yorgi mees on, aga naljakal kombel on ta oma X-i kontol Super Bowli pääsemise puhul õnnitlenud vaid Chiefsi ja mitte Eaglesit. Samas oli Swift ju tuline Kamala Harrise pooldaja?