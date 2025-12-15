Chiefs jääb üle kümne aasta play-off'ist välja, Mahomes sai tõsise vigastuse

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL kaotas eelmise hooaja Super Bowli finalist Kansas City Chiefs 15. voorus koduväljakul Los Angeles Chargersile ja koos sellega kadus ka võimalus jõuda 11. hooaega järjest play-off'i.

Alates 2018. aastast igal hooajal vähemalt nelja parema hulka jõudnud ja selle aja jooksul kolm Super Bowli võitnud Chiefs pidas Chargersiga ülimalt tasavägise lahingu. Chargers asus kolmandal veerandil Cameron Dickeri kahe täpse väravalöögi järel juhtima 16:13, kuid Chiefsil oli mängu lõpus hea võimalus kas võita või mäng lisaajale viia.

Kodumeeskonna kahjuks sai nende mängujuht Patrick Mahomes viimasel rünnakul tõsiselt vigastada ja teda asendanud Gardner Minshew ei suutnud rünnakut edukalt lõpuni viia. Chargers võitis kohtumise 16:13 ja kuna teistes mängudes said võidud kirja Houston Texans, Jacksonville Jaguars ja Buffalo Bills, siis tähendas see, et Chiefs minetas võimaluse pääseda play-off'i.

Kahel korral liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Mahomes saadeti pärast mängu MRT-uuringule ning selgus, et ta rebestas vasakus põlves ristatisidet. Arvestades vigastuse tõsidust on tõenäoline, et Mahomes jätab mingi osa järgmisest hooajast vahele.

Chiefsi jaoks oli tegu kaheksanda kaotusega kuue võidu kõrval, Chargersi arvel on kümme võitu ja neli kaotust.

44-aastase vanaisa oma hooaega päästma toonud Indianapolis Colts pidi võõrsil tunnistama Seattle Seahawksi 18:16 paremust. Ligi viie aasta pikkuse pausi järel väljakule naasnud Philip Rivers viskas küll Coltsi kasuks ühe touchdown'i, aga patustas ka ühe pallikaotusega. Seahawksile tõi võidu Jason Myersi edukas väravalöök 18 sekundit enne normaalaja lõppu.

Colts (8-6) püsib kaotusest hoolimata AFC konverentsis play-off'i konkurentsis. Seahawks (11-3) on NFC konverentsis viiendal kohal.

AFC konverentsis troonib esikohal Denver Broncos (12-2) ja NFC-s Los Angeles Rams (11-3). Broncos sai pühapäeval koduväljakul Green Bay Packersist jagu 34:26 ning Rams oli kodus Detroit Lionsist üle 41:34.

Teised tulemused:

Chicago Bears - Cleveland Browns 31:3

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 0:24

Houston Texans - Arizona Cardinals 40:20

Jacksonville Jaguars - New York Jets 48:20

New England Patriots - Buffalo Bills 31:35

New York Giants - Washington Commanders 21:29

Philadelphia Eagles - Las Vegas Raiders 31:0

New Orleans Saints - Carolina Panthers 20:17

San Francisco 49ers - Tennessee Titans 37:24

Dallas Cowboys - Minnesota Vikings 26:34