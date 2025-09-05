Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

Uus hooaeg algas inetu intsidendiga, kui vaid kuus sekundit pärast avavilet sülitas Eaglesi kaitsemängija Jalen Carter Cowboysi mängujuhi Dak Prescotti peale. Carter visati seepeale mängust välja. Hilisemad videokordused näitasid, et hoopis Prescott sülitas esimesena, kuid mitte vastasmängijate peale, vaid nende kõrvale.

Cowboys läks seejärel Javonte Williamsi touchdown'i abil 7:0 juhtima, ent peagi viigistas seisu Eaglesi mängujuht Jalen Hurts. Cowboys taastas eduseisu teise veerandi alguses, aga taas oli Hurtsil vastus olemas. Avapoolaja lõpetas jooksja Saquon Barkley touchdown, mis viis Eaglesi vaheajaks ette 21:20. Teine poolaeg kulges märksa rahulikumalt ning kohtumine lõppes Eaglesi neljapunktilise võiduga.

Ööl vastu laupäeva tulevad väljakule Kansas City Chiefs ja Los Angeles Chargers, kes lähevad vastamisi Brasiilias Sao Paulos. Ülejäänud avanädala kohtumised toimuvad pühapäeval ja esmaspäeval USA pinnal.