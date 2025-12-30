NFL-is on lahtised veel kaks play-off kohta

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL on põhiturniiril jäänud mängida veel vaid üks voor ning saadaval on kaks play-off kohta.

Möödunud voorus oleksid võidu korral viimased kaks play-off kohta endale kindlustanud Pittsburgh Steelers ja Carolina Panthers, kuid mõlemad pidid vastu võtma kaotuse.

Panthers kaotas koduväljakul Seattle Seahawksile 10:27 (0:3, 3:0, 0:14, 7:10) ning Steelers alistus divisjonirivaalile Cleveland Brownsile tulemusega 6:13 (0:10, 6:0, 0:0, 0:3).

Panthers sõidab viimases voorus külla Tampa Bay Buccaneersile ja Steelers võõrustab Baltimore Ravensit ning nende mängude võitjad lunastavad koha play-off'is.

Nii NFC kui ka AFC konverentsis on lahtine, kes teenib play-off'iks esimese asetuse ja koos sellega otsepääsme teise ringi. AFC-s hoiab hetkel esikohta Denver Broncos (13-3), aga sõltuvalt viimase vooru tulemustest võib esikohal lõpetada ka New England Patriots (13-3) või Jacksonville Jaguars (12-4).

NFC-s troonib tabeli tipus Seahawks (13-3), kelle ainsaks ohustajaks on San Francisco 49ers (12-4). Seahawks ja 49ers lähevad viimases voorus omavahel vastamisi.

Play-off mängudega tehakse algust 10. jaanuaril, Super Bowl toimub Eesti aja järgi 9. veebruari öötundidel.