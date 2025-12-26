X!

Kansas City fännid saatsid Kelce väljakult valju aplausiga

Travis Kelce Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpalli profiliigas NFL peeti teisel jõulupühal kolm mängu, milles läksid vastamisi divisjonirivaalid. Mängupäev lõppes Kansas City Chiefsi kaotusega.

NFL-i põhiturniiri 17. nädalat alustas võidukalt Dallas Cowboys, kes alistas võõrsil divisjonirivaali Washington Commandersi 30:23 (24:10). Teises mängus alistas Minnesota Vikings kodupubliku ees Detroit Lionsi 23:10 (7:7) ning tõmbas sellega Detroidi lootusele play-off'i pääseda vee peale.

Jõulumängudest viimane toimus Kansas Citys, kus juba play-off'i koha minetanud Chiefs võõrustas Denver Broncost. Ilma mängujuht Patrick Mahomesi ja ka tema varumehe Gardner Minshew'ta mänginud Chiefs läks poolajapausile 7:6 eduseisul, aga rivaal läks kolmanda veerandi alguses juhtima 13:10 ning vormistas mängu lõpuks 20:13 võidu.

Kuigi alates 2018. aasta hooajast vähemalt nelja parema hulka jõudnud ja selle aja jooksul kolm Super Bowli võitnud Chiefs on juba konkurentsist väljas, kujunes hooaja viimane kodumäng omamoodi tähistuseks, sest tiimi ajaloo parimate mängijate hulka kuuluv Travis Kelce võis viimast korda Kansas City toetajate ees mängida.

36-aastane Kelce on viimastel aastatel saanud suurt tähelepanu Taylor Swifti kihlatuna, popstaar oli ka ise hooaja viimasel kodumängul kohal. 2013. aastal Chiefsi poolt valitud tight end on olnud aga terve oma karjääri vältel suurepärane mängija. Alates Mahomesi tulekust 2018. aastal on Kelce tema esipüüdjana võitnud kolm Super Bowli ning valitud neljal korral oma positsioonil NFL-i parimaks mängijaks. Ükski mängija NFL-i ajaloos pole play-off'is rohkem palle püüdnud.

Ta pole ise midagi kinnitanud, kuid arvatakse, et tegemist on Kelce viimase hooajaga. Kansas City toetajad saatsid legendaarse püüdja väljakult valju aplausi saatel. "Teen selle otsuse pere, sõprade ja Chiefsi organisatsiooniga," ütles Kelce. "Tunnen praegu väga palju emotsioone. Kui palju võimalusi sa elus ikka saad, kui 70 000 Chiefsi fänni sinu nime hüüavad? Hindan neid hetki alati."

"Sa tunned seda armastust ja rõõmu, mida need fännid tundnud on. See on ilus asi. See on midagi, mida ma hindan alati ja ei unusta kunagi. Armastan Arrowheadi (Chiefsi kodustaadion - toim)," lisas Kelce.

Denver jätkas sellega AFC konverentsi esikoha kursil, mis tooks meeskonnale play-off'i avaringis vabapääsme. Chiefs lõpetab oma hooaja Las Vegases, kus minnakse vastamisi kohaliku Raidersiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

