Seattle alistas divisjonirivaali ja kindlustas play-off'is vabapääsme

Ameerika jalgpall
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL selgus NFC konverentsi esitiim, kui Seattle Seahawks alistas öösel vastu pühapäeva divisjonirivaali San Francisco 49ersi. Põhihooaeg lõppeb öösel vastu esmaspäeva.

Seahawks rändas põhihooaja viimaseks mänguks San Franciscos ning kaalul oli konverentsi ja NFC läänedivisjoni esikoht. Tänavu võõrsil üheksast mängust kaheksa võitnud Seahawks lubas vastasele tähtsas vastasseisus aga ainult kolm punkti ning skooris ise 13, kindlustades sellega play-off'i avaringis vabapääsme.

NFL-is pääsevad play-off'i mõlema konverentsi seitse parimat võistkonda, aga neli kohta on divisjonide võitjatele, kes saavad esimeses ringis ka koduväljakueelise.

Sel hooajal tõsistele vigastustele vaatamata 17 mängust 12 võitnud San Francisco jääb seega kas viiendale või kuuendale kohale, sõltuvalt sellest, kas Los Angeles Rams alistab pühapäeval Arizona Cardinalsi.

Laupäeva öösel alistas Tampa Bay Buccaneers kodus Carolina Panthersi 16:14 ning jõudis Panthersiga ühele pulgale, aga vajab viimasel pühapäeval veel divisjonirivaali Atlanta Falconsi kaotust. Kui Falcons alistab New Orleans Saintsi, pääseb edasi hoopis Carolina.

NFC konverentsis on kõik edasipääsejad selgunud, aga AFC-s on veel üks koht vaba. Nimelt otsustavad igipõlised rivaalid Baltimore Ravens ja Pittsburgh Steelers hooaja viimases mängus AFC põhjadivisjoni võitja.

Lisaks selgitatakse välja ka selle konverentsi esitiim, aga kui Denver Broncos alistab Los Angeles Chargersi, on koht nende. Vastasel juhul heitleb selle eest veel New England Patriots ja kaudne võimalus on ka Jacksonville Jaguarsil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

