Super Bowli korduse võitis Eagles

Eaglesi mängujuht Jalen Hurts (nr 1).
Eaglesi mängujuht Jalen Hurts (nr 1). Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i teine mängunädal viis vastamisi eelmise hooaja Super Bowli meeskonnad Philadelphia Eaglesi ja Kansas City Chiefsi. Tasavägises heitluses jäi peale Eagles, kes jätkab täiseduga.

Kui veebruarikuus skoorisid meeskonnad Super Bowlis kahe peale 62 punkti, siis seekord dikteerisid mängu käiku mõlema tiimi kaitsed. Nii Eaglesi mängujuht Jalen Hurts kui tema ametivend Patrick Mahomes viskasid vähem kui 200 jardi, aga joostes olid edukamad.

Hurts skooris kaheksa minutit enne lõppu jalgadega lühikese touchdown'i, mis viis Eaglesi ette 20:10 ja kuigi Mahomes tõi touchdown'i viskega Chiefsi löögiulatusse, siis ei õnnestunud neil viimastel minutitel palli tagasi saada ning kohtumine lõppes Eaglesi 20:17 (7:0, 3:10, 3:0, 7:7) paremusega.

Eagles (2-0) on alates eelmisest hooajast võitnud seitse kohtumist järjest ning viimasest 18 mängust koguni 17. Chiefs (0-2) alustas esimest korda 11-aastase pausi järel hooaega kahe järjestikuse kaotusega.

Kõige suuremat tulevärki pakkusid pühapäeval Eaglesi divisjonirivaalid New York Giants ja Dallas Cowboys. Aeglaselt alanud mängus nähti viimasel veerandajal viit touchdown'i ja kuna normaalaja lõpuks oli seis viigis 37:37, siis selgus võitja lisaajal, kus mõlemal meeskonnal oli ebatavalisel kombel kasutada kaks rünnakut.

Giantsi võiduvõimalused kustusid teisel rünnakul, kui mängujuhi Russell Wilsoni visatud pall maandus Cowboysi kaitsja sülle. Cowboys sai palli nõnda endale ja paar minutit hiljem vormistas võõrustajale 40:37 (0:6, 10:7, 7:3, 20:21, 3:0) võidu Brandon Aubrey edukas väravalöök.

Cowboys sai ühe kaotuse kõrvale esimese võidu, Giants on kaotanud mõlemad seni peetud mängud.

Teine mängunädal lõppeb ööl vastu teisipäeva, kui vastamisi lähevad Houston Texans - Tampa Bay Buccaneers ja Las Vegas Raiders - Los Angeles Chargers.

Teised tulemused:

Commanders - Packers 18:27
Jaguars - Bengals 27:31
Bears - Lions 21:52
Rams - Titans 33:19
Patriots - Dolphins 33:27
49ers - Saints 26:21
Bills - Jets 30:10
Seahawks - Steelers 31:17
Browns - Ravens 17:41
Broncos - Colts 28:29
Panthers - Cardinals 22:27
Falcons - Vikings 22:6

Toimetaja: Henrik Laever

