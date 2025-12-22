X!

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

Jalgpall
Kristina Teern, Mari Liis Lillemäe ja Liselle Palts uues klubis
Kristina Teern, Mari Liis Lillemäe ja Liselle Palts uues klubis Autor/allikas: Catania FC
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislaste Mari Liis Lillemäe, Kristina Teerni ja Liselle Paltsi koduklubi Catania purustas Itaalia tugevuselt kolmandas liigas 5:0 Pink Sport Time nimelise võistkonna ning läheb uuele aastale vastu oma liigatsooni liidrina.

Catania kodulehe kirjelduse järgi andis tegi Palts eeltöö 9. minuti avaväravale ning Teern mängu viimasele väravale 83. minutil.

Palts kuulus põhikoosseisu ja tegi kaasa kogu mängu, Teern ja Lillemäe sekkusid vahetusest 65. minutil, kirjutab Soccernet.ee.

Üheksa vooruga 21 punkti kogunud Catania läheb talvepausile vastu tabeliliidrina. Järgmine kohtumine ootab neid ees 11. jaanuaril, mil külastatakse Lecce naistevõistkonda.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:32

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

20:18

Jalgpalligalal anti üle kuld- ja hõbemärgid

17:40

Eesti püsib maailma edetabelis Läti ja Leedu ees, aga Fääri saarte taga

17:10

Stojkovic jätkab karjääri Eesti esiliigaklubi peatreenerina

16:21

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

14:41

Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

12:21

Aafrika Rahvuste karikas algas võõrustajariigi võiduga

08:37

Aston Villa sai kümnenda järjestikuse võidu

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

21.12

Narvas toimuvale saalijalgpalli finaalturniirile pääses ka rahvaliiga klubi

sport.err.ee uudised

22:39

ETV spordisaade, 22. detsember

22:17

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

21:57

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

21:32

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

20:55

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

20:18

Jalgpalligalal anti üle kuld- ja hõbemärgid

19:41

Laine: käesolev hooaeg on samm reaalsusesse tagasi, pean palju vaeva nägema

18:56

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

18:31

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

17:40

Eesti püsib maailma edetabelis Läti ja Leedu ees, aga Fääri saarte taga

17:10

Stojkovic jätkab karjääri Eesti esiliigaklubi peatreenerina

16:21

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

15:41

Tormis Laine ei saanud slaalomis tulemust kirja

15:04

EOK ja kultuuriministeerium leppisid kokku spordialaliitude toetuste summades

14:41

Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

14:10

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

13:37

NFL-i ükssarvik jõudis haruldase saavutuseni

12:53

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

12:21

Aafrika Rahvuste karikas algas võõrustajariigi võiduga

11:41

Goggia korvas oma eksimuse ülisuurslaalomi võiduga

loetumad

12:53

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

21.12

Arand sai karjääri esimese veemoto F1 võidu

09:43

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

21.12

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

14:10

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

10:47

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo