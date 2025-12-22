Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu
Eesti jalgpallikoondislaste Mari Liis Lillemäe, Kristina Teerni ja Liselle Paltsi koduklubi Catania purustas Itaalia tugevuselt kolmandas liigas 5:0 Pink Sport Time nimelise võistkonna ning läheb uuele aastale vastu oma liigatsooni liidrina.
Catania kodulehe kirjelduse järgi andis tegi Palts eeltöö 9. minuti avaväravale ning Teern mängu viimasele väravale 83. minutil.
Palts kuulus põhikoosseisu ja tegi kaasa kogu mängu, Teern ja Lillemäe sekkusid vahetusest 65. minutil, kirjutab Soccernet.ee.
Üheksa vooruga 21 punkti kogunud Catania läheb talvepausile vastu tabeliliidrina. Järgmine kohtumine ootab neid ees 11. jaanuaril, mil külastatakse Lecce naistevõistkonda.
Toimetaja: Anders Nõmm