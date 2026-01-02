Käit teenis karjääri kolmanda Hõbepalli, Palts pälvis esimese Annika

Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) kuulutas traditsiooniliselt 2. jaanuaril välja lõppenud aasta Hõbepalli ja Annika laureaadid. Meeste ilusaima värava eest teenis oma kolmanda Hõbepalli Mattias Käit. Naiste koondise kauneima tabamuse auhinna pälvis 2025. aastal Liselle Palts.

Eesti meeste jalgpallikoondis lõi lõppenud aastal 12 väravat. Käidile tõi Hõbepalli 14. oktoobril A. Le Coq Arenal MM-valiksarja raames kodus Moldova vastu löödud värav. Poolkaitsja tabamus tegi seisuks 1:0, kõnealune matš lõppes 1:1 viigiga. 41 EJAK-i hääletajast andsid sellele esikoha 26.

Käidile on see karjääri kolmas Hõbepall. Esimese teenis ta 2017. aastal Küprosele ja teise 2021. aastal Belgiale löödud värava eest. "Ma paneks kõik kolm samasse potti. Kõik olid omamoodi magusad," kommenteeris Käit kolme Hõbepalli võitmist.

Käidile võidu toonud väravat saab vaadata siit:

Võrdlemisi napilt jäi teiseks Robi Saarma, kes sahistas 13. novembril MM-valikmängus võõrsil Norra vastu võrku. Kui Käit teenis 26, siis Saarma 15 esikohta. Häälte kokkuvõttes edestas Käit koondisekaaslast 16 punktiga. Esikolmikusse mahtus Käit seejuures kahe tabamusega. Ka kolmanda koha pälvinud värav sündis Moldova vastu, aga sedapuhku kevadel võõrsil toimunud valikmängus.

Annikat annab EJAK välja alates 2020. aastast ehk tänavune auhind oli ajaloos kuues. Kokku lõi naiskond tänavu seitse väravat. Oma esimese Annika teenis Liselle Palts, kellele tõi auhinna Balti turniiri pronksimatšis Fääri saarte vastu löödud iluvärav. Palts lõi Balti turniiri raames toimunud matšis saareriigi vastu mängu teise tabamuse, vormistades ühtlasi Eestile 2:0 võidu. Paltsile oli see koondisekarjääri esimene värav.

Paltsi väravat saab vaadata siit:

Esikolmikusse pääsesid veel Mari Liis Lillemäe ja Vlada Kubassasova. Lillemäele tõi teise koha tabamus maavõistlusmängus Kosovo vastu ning varasemalt kaks Annikat võitnud Kubassovale kolmanda koha värav sõprusmängus Läti vastu.

Hõbepalli ja Annika auhinnad valmistas klaasikunstnik Eeva Käsper, kes on seda tööd teinud alates 2005. aastast. Varasemal kümnel korral oli Hõbepalli autoriks keraamik Kadri Jäätma. Ilusaimad väravad kuulutati välja Tallinna õllerestoranis Beer Garden.

Hõbepalli tulemused 2025:

1. Mattias Käit vs Moldova (kodus) 185 punkti (26 esikohta)

2. Robi Saarma vs Norra 169 punkti (15 esikohta)

3. Mattias Käit vs Moldova (võõrsil) 94 punkti

4. Mattias Käit vs Iisrael 71 punkti

5. Rauno Sappinen vs Küpros (seisuks 2:2) 33 punkti

6. Maksim Paskotši vs Iisrael 26 punkti

7. Rauno Sappinen vs Itaalia 17 punkti

8. Rauno Sappinen vs Küpros (seisuks 4:2) 11 punkti

9. Rauno Sappinen vs Küpros (seisuks 3:2) 8 punkti

10. Rasmus Peetson vs Moldova (2 punkti)

11. Rauno Sappinen vs Moldova 0 punkti

12. Küprose omavärav 0 punkti

Annika tulemused 2025:

1. Liselle Palts vs Fääri saared 189 punkti (27 esikohta)

2. Mari Liis Lillemäe vs Kosovo 152 punkti (10 esikohta)

3. Vlada Kubassova vs Läti 120 punkti (1 esikoht)

4. Katrin Kirpu vs Iisrael 94 p (2 esikohta)

5. Kristina Teern vs Bulgaaria 59 p (1 esikoht)

6. Anette Salei vs Kosovo 1 p

7. Emma Treiberg vs Fääri saared 0 p

Hõbepalli võitjad läbi aegade:

Aasta ja nime järel vastased, kelle võrku võidupall löödi.

1995 Martin Reim Sloveenia

1996 Argo Arbeiter Andorra

1997 Martin Reim Leedu

1998 Sergei Terehhov Fääri saared

1999 Martin Reim Fääri saared

2000 Indrek Zelinski Hongkong

2001 Andres Oper Holland

2002 Teet Allas Moldova

2003 Indrek Zelinski Andorra

2004 Kristen Viikmäe Liechtenstein

2005 Andres Oper Slovakkia

2006 Tarmo Neemelo Türgi

2007 Indrek Zelinski Andorra

2008 Vjatšeslav Zahovaiko Fääri saared

2009 Konstantin Vassiljev Armeenia

2010 Tarmo Kink Serbia

2011 Konstantin Vassiljev Põhja-Iirimaa

2012 Konstantin Vassiljev Poola

2013 Konstantin Vassiljev Holland

2014 Siim Luts Tadžikistan

2015 Sander Puri St. Kitts ja Nevis

2016 Konstantin Vassiljev Gibraltar

2017 Mattias Käit Küpros

2018 Siim Luts Ungari

2019 Konstantin Vassiljev Põhja-Iirimaa

2020 Rauno Sappinen Põhja-Makedoonia

2021 Mattias Käit Belgia

2022 Konstantin Vassiljev Malta

2023 Rauno Sappinen Austria

2024 Rocco Robert Shein Aserbaidžaan

2025 Mattias Käit Moldova

Annika võitjad läbi aegade:

2020 Kristina Bannikova Läti

2021 Vlada Kubassova Fääri saared

2022 Vlada Kubassova Leedu

2023 Lisette Tammik Iisrael

2024 Lisette Tammik Luksemburg

2025 Liselle Palts Fääri saared