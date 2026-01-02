Käit teenis karjääri kolmanda Hõbepalli, Palts pälvis esimese Annika
Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) kuulutas traditsiooniliselt 2. jaanuaril välja lõppenud aasta Hõbepalli ja Annika laureaadid. Meeste ilusaima värava eest teenis oma kolmanda Hõbepalli Mattias Käit. Naiste koondise kauneima tabamuse auhinna pälvis 2025. aastal Liselle Palts.
Eesti meeste jalgpallikoondis lõi lõppenud aastal 12 väravat. Käidile tõi Hõbepalli 14. oktoobril A. Le Coq Arenal MM-valiksarja raames kodus Moldova vastu löödud värav. Poolkaitsja tabamus tegi seisuks 1:0, kõnealune matš lõppes 1:1 viigiga. 41 EJAK-i hääletajast andsid sellele esikoha 26.
Käidile on see karjääri kolmas Hõbepall. Esimese teenis ta 2017. aastal Küprosele ja teise 2021. aastal Belgiale löödud värava eest. "Ma paneks kõik kolm samasse potti. Kõik olid omamoodi magusad," kommenteeris Käit kolme Hõbepalli võitmist.
Käidile võidu toonud väravat saab vaadata siit:
Võrdlemisi napilt jäi teiseks Robi Saarma, kes sahistas 13. novembril MM-valikmängus võõrsil Norra vastu võrku. Kui Käit teenis 26, siis Saarma 15 esikohta. Häälte kokkuvõttes edestas Käit koondisekaaslast 16 punktiga. Esikolmikusse mahtus Käit seejuures kahe tabamusega. Ka kolmanda koha pälvinud värav sündis Moldova vastu, aga sedapuhku kevadel võõrsil toimunud valikmängus.
Annikat annab EJAK välja alates 2020. aastast ehk tänavune auhind oli ajaloos kuues. Kokku lõi naiskond tänavu seitse väravat. Oma esimese Annika teenis Liselle Palts, kellele tõi auhinna Balti turniiri pronksimatšis Fääri saarte vastu löödud iluvärav. Palts lõi Balti turniiri raames toimunud matšis saareriigi vastu mängu teise tabamuse, vormistades ühtlasi Eestile 2:0 võidu. Paltsile oli see koondisekarjääri esimene värav.
Paltsi väravat saab vaadata siit:
Esikolmikusse pääsesid veel Mari Liis Lillemäe ja Vlada Kubassasova. Lillemäele tõi teise koha tabamus maavõistlusmängus Kosovo vastu ning varasemalt kaks Annikat võitnud Kubassovale kolmanda koha värav sõprusmängus Läti vastu.
Hõbepalli ja Annika auhinnad valmistas klaasikunstnik Eeva Käsper, kes on seda tööd teinud alates 2005. aastast. Varasemal kümnel korral oli Hõbepalli autoriks keraamik Kadri Jäätma. Ilusaimad väravad kuulutati välja Tallinna õllerestoranis Beer Garden.
Hõbepalli tulemused 2025:
1. Mattias Käit vs Moldova (kodus) 185 punkti (26 esikohta)
2. Robi Saarma vs Norra 169 punkti (15 esikohta)
3. Mattias Käit vs Moldova (võõrsil) 94 punkti
4. Mattias Käit vs Iisrael 71 punkti
5. Rauno Sappinen vs Küpros (seisuks 2:2) 33 punkti
6. Maksim Paskotši vs Iisrael 26 punkti
7. Rauno Sappinen vs Itaalia 17 punkti
8. Rauno Sappinen vs Küpros (seisuks 4:2) 11 punkti
9. Rauno Sappinen vs Küpros (seisuks 3:2) 8 punkti
10. Rasmus Peetson vs Moldova (2 punkti)
11. Rauno Sappinen vs Moldova 0 punkti
12. Küprose omavärav 0 punkti
Annika tulemused 2025:
1. Liselle Palts vs Fääri saared 189 punkti (27 esikohta)
2. Mari Liis Lillemäe vs Kosovo 152 punkti (10 esikohta)
3. Vlada Kubassova vs Läti 120 punkti (1 esikoht)
4. Katrin Kirpu vs Iisrael 94 p (2 esikohta)
5. Kristina Teern vs Bulgaaria 59 p (1 esikoht)
6. Anette Salei vs Kosovo 1 p
7. Emma Treiberg vs Fääri saared 0 p
Hõbepalli võitjad läbi aegade:
Aasta ja nime järel vastased, kelle võrku võidupall löödi.
1995 Martin Reim Sloveenia
1996 Argo Arbeiter Andorra
1997 Martin Reim Leedu
1998 Sergei Terehhov Fääri saared
1999 Martin Reim Fääri saared
2000 Indrek Zelinski Hongkong
2001 Andres Oper Holland
2002 Teet Allas Moldova
2003 Indrek Zelinski Andorra
2004 Kristen Viikmäe Liechtenstein
2005 Andres Oper Slovakkia
2006 Tarmo Neemelo Türgi
2007 Indrek Zelinski Andorra
2008 Vjatšeslav Zahovaiko Fääri saared
2009 Konstantin Vassiljev Armeenia
2010 Tarmo Kink Serbia
2011 Konstantin Vassiljev Põhja-Iirimaa
2012 Konstantin Vassiljev Poola
2013 Konstantin Vassiljev Holland
2014 Siim Luts Tadžikistan
2015 Sander Puri St. Kitts ja Nevis
2016 Konstantin Vassiljev Gibraltar
2017 Mattias Käit Küpros
2018 Siim Luts Ungari
2019 Konstantin Vassiljev Põhja-Iirimaa
2020 Rauno Sappinen Põhja-Makedoonia
2021 Mattias Käit Belgia
2022 Konstantin Vassiljev Malta
2023 Rauno Sappinen Austria
2024 Rocco Robert Shein Aserbaidžaan
2025 Mattias Käit Moldova
Annika võitjad läbi aegade:
2020 Kristina Bannikova Läti
2021 Vlada Kubassova Fääri saared
2022 Vlada Kubassova Leedu
2023 Lisette Tammik Iisrael
2024 Lisette Tammik Luksemburg
2025 Liselle Palts Fääri saared
Toimetaja: Maarja Värv