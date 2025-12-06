Kolm koondislast siirdusid Florast Sitsiiliasse

20-aastane keskpoolkaitsja Liselle Palts siirdus välisklubisse esmakordselt, 25-aastane ääreründaja Mari Liis Lillemäe ja 21-aastane ründaja Kristina Teern omavad varasemat kogemust Austria kõrgliigast, vahendab Soccernet.ee.

Kõik kolm kuuluvad Eesti koondisse, mida ootavad märtsis MM-valikmängud. Lillemäe arvel on koondises 64 mängu ja kolm väravat, Teernil 23 mängu ja kolm väravat, Paltsil 13 mängu ja üks tabamus.

Sitsiilia klubi teatel võib Eesti kolmik kohe neid esindama hakata, olgugi et Eesti liigahooaeg lõppes nende jaoks alles novembri keskel.

Catania hoiab enda liigatsoonis (Serie C-s on neli 12-liikmelist alagruppi) liidrikohta, olles võitnud seitsmest mängust kuus. Hooaja lõppedes pääsevad iga grupi kaks parimat üleminekumängudele.