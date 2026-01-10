X!

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

Jäähoki
Mark Scheifele.
Mark Scheifele. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Winnipeg Jets 11-mängulise kaotusteseeria järel taas tunda võidurõõmu, kui läinud ööl alistati Los Angeles Kings 5:1 (2:0, 3:1, 0:0).

Nukra seeria lõpetamises kandis põhiraskust meeskonna raudvara Mark Scheifele, kes viskas kaks väravat. Eraldi põuad lõpetasid Vladislav Namestnikov ja Jonathan Toews, kes said värava kirja vastavalt 29 ja 26 mängu järel.

Võit tõstis Jetsi läänekonverentsi põhjast välja, kergitades nad eelviimasele reale (37 p). Kings on samas konverentsis üheksas (46 p).

Teistes mängudes teenisid võidulisa Washington Capitals ja Utah Mammoth. Capitals sai võõral jääl 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) jagu Chicago Blackhawksist ning Mammoth oli kodus 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) üle St. Louis Bluesist.

Capitals hüppas idakonverentsis üheksandalt kohalt seitsmendaks (52 p). Mammoth asub läänes kaheksandal kohal (47 p), Blackhawks on 12. (43 p) ja Blues 13. positsioonil (42 p).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

09.01

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

09.01

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

08.01

HC Panter alustas uut aastat võidukalt

07.01

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

06.01

Washington Capitals sattus kodus hoogu

06.01

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

06.01

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

05.01

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

05.01

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

04.01

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

03.01

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

03.01

Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

02.01

Maailmameister USA kaasas taas koondisesse NHL-i mehed

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

13:35

VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt Uuendatud

13:16

Lehis pääses suurema vaevata veerandfinaali Uuendatud

12:35

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib Siimer Uuendatud

12:34

TÄNA OTSE | Hagen üritab kinni püüda Laatet Uuendatud

12:17

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Oberhofis?

11:33

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

10:41

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

08:40

Senegal ja Maroko pääsesid nelja parema hulka

09.01

Kaks naispaari jõudis kodusel Euroopa karikaetapil veerandfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo