Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

Nukra seeria lõpetamises kandis põhiraskust meeskonna raudvara Mark Scheifele, kes viskas kaks väravat. Eraldi põuad lõpetasid Vladislav Namestnikov ja Jonathan Toews, kes said värava kirja vastavalt 29 ja 26 mängu järel.

Võit tõstis Jetsi läänekonverentsi põhjast välja, kergitades nad eelviimasele reale (37 p). Kings on samas konverentsis üheksas (46 p).

Teistes mängudes teenisid võidulisa Washington Capitals ja Utah Mammoth. Capitals sai võõral jääl 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) jagu Chicago Blackhawksist ning Mammoth oli kodus 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) üle St. Louis Bluesist.

Capitals hüppas idakonverentsis üheksandalt kohalt seitsmendaks (52 p). Mammoth asub läänes kaheksandal kohal (47 p), Blackhawks on 12. (43 p) ja Blues 13. positsioonil (42 p).