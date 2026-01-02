Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

Käsipallikoondises on seekord rohkelt uusi ja noori nägusid. Lisaks on peatreeneri nägu uus - soomlane Kaj Kekki on küll juba ametis septembrist saadik, kuid nüüd seisab ees esimene tuleproov - eelvalikmängud Küprosega.

"Valik oli keeruline. Minu esimene töökuu, september kulus sellele, et mängijaid nägu- ja nimepidi tundma õppida. Mängude ja esimese treeningnädalaga sain pildi ette ka mängijate võimetest. Pööran tähelepanu mängija positsioonile, sportlikule tasemele ja käsipallioskustele - treenerina on need kolm asja mulle võrdse tähtsusega," ütles peatreener ERR-ile.

Esimest korda oldi koos novembris, kui mängiti kontrollmänge Soomega. Lühikese ajaga ei jõua palju ära teha, aga see on koondisetreeneri argipäev.

"Esimesel nädalal, nagu ka nüüd kümne päeva jooksul, treenime rohkem kui tavaliselt koondises treenitakse. Ikka selle eesmärgiga, et teha selgeks nii palju asju, kui selle lühikese ajaga võimalik," sõnas Kekki.

Eesti läheb vähemalt paberil eelvalikmängudele vastu soosikuna, kuid Kekki võtab mänge väga tõsiselt, sest kaalul on pääs valiksarja. "Eesmärk on täiesti selgesti mõlemad mängud võita, sest muidu pole meil järgmisel aastal üldse mänge. See on meie ainus eesmärk praegu ja kogu meeskonnaga üritame iga trenni ja iga mänguga taset ainult tõsta," ütles juhendaja.

Eesti kohtub Küprosega võõrsil järgmise nädala kolmapäeval ja Põlvas pühapäeval.