X!

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

Käsipalli Eesti koondis
Foto: ERR
Käsipalli Eesti koondis

Käsipallikoondis kogunes reedel Tallinnas, et valmistuda järgmisel nädalal toimuvateks Euroopa meistrivõistluste eelvalikmängudeks Küprosega. Uue soomlasest peatreeneri käe all on harjumist kõigil osapooltel.

Käsipallikoondises on seekord rohkelt uusi ja noori nägusid. Lisaks on peatreeneri nägu uus - soomlane Kaj Kekki on küll juba ametis septembrist saadik, kuid nüüd seisab ees esimene tuleproov - eelvalikmängud Küprosega.

"Valik oli keeruline. Minu esimene töökuu, september kulus sellele, et mängijaid nägu- ja nimepidi tundma õppida. Mängude ja esimese treeningnädalaga sain pildi ette ka mängijate võimetest. Pööran tähelepanu mängija positsioonile, sportlikule tasemele ja käsipallioskustele - treenerina on need kolm asja mulle võrdse tähtsusega," ütles peatreener ERR-ile.

Esimest korda oldi koos novembris, kui mängiti kontrollmänge Soomega. Lühikese ajaga ei jõua palju ära teha, aga see on koondisetreeneri argipäev.

"Esimesel nädalal, nagu ka nüüd kümne päeva jooksul, treenime rohkem kui tavaliselt koondises treenitakse. Ikka selle eesmärgiga, et teha selgeks nii palju asju, kui selle lühikese ajaga võimalik," sõnas Kekki.

Eesti läheb vähemalt paberil eelvalikmängudele vastu soosikuna, kuid Kekki võtab mänge väga tõsiselt, sest kaalul on pääs valiksarja. "Eesmärk on täiesti selgesti mõlemad mängud võita, sest muidu pole meil järgmisel aastal üldse mänge. See on meie ainus eesmärk praegu ja kogu meeskonnaga üritame iga trenni ja iga mänguga taset ainult tõsta," ütles juhendaja.

Eesti kohtub Küprosega võõrsil järgmise nädala kolmapäeval ja Põlvas pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

02.01

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

02.01

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

24.12

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

21.12

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

21.12

Viljandi HC nädalavahetus algas kaotusega

20.12

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

20.12

Mistra lõpetas aasta võidukalt

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

14.12

Norra tuli veteranist väravavahi viimases mängus maailmameistriks

14.12

Serviti sai Balti liigas suure võidu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

02.01

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

02.01

Palts: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma! Uuendatud

02.01

Aigro olümpiast: mõtlen sellele viimase hetkeni, ei mata veel mõtet maha Uuendatud

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta Uuendatud

02.01

ETV spordisaade, 2. jaanuar

02.01

Rahakotirauad avanud Crystal Palace tugevdas ründeliini

02.01

Häälte ülelugemise järel anti ka Lillemäele parima mängija tiitel

02.01

Wembanyama ei pea kuigi kauaks platsi kõrvale jääma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo