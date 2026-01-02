X!

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

Käsipalli Eesti koondis
Dener Jaanimaa
Dener Jaanimaa Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eelmisel kevadel 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängudel alagrupis neljandaks jäänud ning seejärel treenerit vahetanud Eesti meeste käsipallikoondis alustab järgmisel nädalal Kaj Kekki juhendamisel teekonda 2028. aasta EM-i poole, kui eelkvalifikatsioonis minnakse kahel korral vastamisi Küprose meeskonnaga.

Koondisega liitunud Dener Jaanimaa hooaeg on Kuveidis Sulaibikhat SC meeskonnas alanud hästi, kuid seljataga on pikk paus ametlikest kohtumistest. "Sügisel meeskonnale peale vaadates tundus, et suuri tulemusi oodata ei ole, kuid pigem oleme esinenud üllatavalt hästi," rääkis Kuveidi meistriliiga tabelis viiendal kohal paikneva meeskonna vasakukäeline pommitaja. "Mängupraktika on jäänud küll viimasel ajal väheseks, kuna Kuveidi käsipalliliit otsustas 8. oktoobril liiga koondiste tõttu pausile panna."

2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängudel mängis Eesti meeste koondis kodupubliku ees südika kohtumise Sloveeniaga, kui viimastel olümpiamängudel neljandaks jäänud meeskonnale kaotati vaid ühe väravaga. Teistes kohtumistes jäädi Põhja-Makedooniale ja Leedule kindlamalt alla ning alagrupis kuuest matšist ühtegi punkti kirja ei saadud.

"Isiklikult käis ka korra peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata," tunnistas 36-aastane vanameister. "Kuid Kaj Kekkiga vesteldes otsustasin siiski, et kui tervis ja füüsiline konditsioon lubab, siis tulen rahvuskoondist aitama. Hetkel tunnen, et olen 100 protsenti vormis, kuskilt midagi ei valuta ja olen valmis endast kõik platsil andma."

Eesti meeste koondis kohtub järgmisel nädalal Küprosega, kes pidas viimased ametlikud kohtumised aasta tagasi, kui alagrupis alistati Bulgaaria ja Malta, kuid jäädi alla Suurbritanniale. Eestlased kohtusid sama vastasega viimati 2010. aasta suvel, kui Euroopa meistrivõistluste eelringis alistati vastased 34:28. Seekord selgub parim kahe mängu kokkuvõttes ning võitja pääseb Euroopa meistrivõistluste valikmängude alagrupifaasi.

Kuigi Eesti on Küprose vastu väikses favoriidistaatuses, ei tasu Jaanimaa sõnul endale siiski asju ette kujutada. "Me oleme ju ka lõpuks väike riik. Kes me siis tõsiselt ikka käsipalli mõttes oleme? Eesti-sugune meeskond ei saa endale lubada seda, et kedagi alahindama läheksime. Loodetavasti kõik mängijad, kes platsile jooksevad, võtavad seda asja täie tõsidusega," luges Jaanimaa sõnad peale.

Meeste käsipallikoondise kohtumised 2028. aasta EM-i eelkvalifikatsioonis:

07.01 kl 20:00 Küpros – Eesti

11.01 kl 19:00 Eesti – Küpros

Koondise treenerid Kaj Kekki ja Janar Mägi on laagrisse kutsunud järgnevad mängijad:

Madis Valk, Armis Priskus, Mathias Rebane, Patrick Padjus, Aron Leppik, Martin Lepik, Markus Viitkar, Artur Morgenson, Ülljo Pihus, Carl-Eric Uibo, Vahur Oolup, Oskar Luks, Kermo Saksing, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Trivo Vaigurand, Ilja Kosmirak, Karl Roosna, Dener Jaanimaa, Sigmar Seermann

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

käsipalliuudised

15:53

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

24.12

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

21.12

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

21.12

Viljandi HC nädalavahetus algas kaotusega

20.12

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

20.12

Mistra lõpetas aasta võidukalt

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

14.12

Norra tuli veteranist väravavahi viimases mängus maailmameistriks

14.12

Serviti sai Balti liigas suure võidu

14.12

Eesti käsipalliklubid alustasid kodust nädalavahetust võidukalt

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

18:32

Sillaste läks tagasi Flora juurde

18:05

"Spordipühapäevas" antakse välja sümboolne pallimängijate Kristjan

17:36

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

16:57

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

16:28

Palts: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma!

15:27

Sakkari ja Tsitsipas tõid Kreekale võidu Jaapani üle

14:51

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

14:07

Käit teenis karjääri kolmanda Hõbepalli, Palts pälvis esimese Annika

13:50

Kübaratriki teinud Matthews jõudis värava kaugusele Maple Leafsi rekordist

13:22

Mark Anders Lepik siirdub Florast Pärnu Vaprusesse laenule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo