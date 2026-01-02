Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

Koondisega liitunud Dener Jaanimaa hooaeg on Kuveidis Sulaibikhat SC meeskonnas alanud hästi, kuid seljataga on pikk paus ametlikest kohtumistest. "Sügisel meeskonnale peale vaadates tundus, et suuri tulemusi oodata ei ole, kuid pigem oleme esinenud üllatavalt hästi," rääkis Kuveidi meistriliiga tabelis viiendal kohal paikneva meeskonna vasakukäeline pommitaja. "Mängupraktika on jäänud küll viimasel ajal väheseks, kuna Kuveidi käsipalliliit otsustas 8. oktoobril liiga koondiste tõttu pausile panna."

2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängudel mängis Eesti meeste koondis kodupubliku ees südika kohtumise Sloveeniaga, kui viimastel olümpiamängudel neljandaks jäänud meeskonnale kaotati vaid ühe väravaga. Teistes kohtumistes jäädi Põhja-Makedooniale ja Leedule kindlamalt alla ning alagrupis kuuest matšist ühtegi punkti kirja ei saadud.

"Isiklikult käis ka korra peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata," tunnistas 36-aastane vanameister. "Kuid Kaj Kekkiga vesteldes otsustasin siiski, et kui tervis ja füüsiline konditsioon lubab, siis tulen rahvuskoondist aitama. Hetkel tunnen, et olen 100 protsenti vormis, kuskilt midagi ei valuta ja olen valmis endast kõik platsil andma."

Eesti meeste koondis kohtub järgmisel nädalal Küprosega, kes pidas viimased ametlikud kohtumised aasta tagasi, kui alagrupis alistati Bulgaaria ja Malta, kuid jäädi alla Suurbritanniale. Eestlased kohtusid sama vastasega viimati 2010. aasta suvel, kui Euroopa meistrivõistluste eelringis alistati vastased 34:28. Seekord selgub parim kahe mängu kokkuvõttes ning võitja pääseb Euroopa meistrivõistluste valikmängude alagrupifaasi.

Kuigi Eesti on Küprose vastu väikses favoriidistaatuses, ei tasu Jaanimaa sõnul endale siiski asju ette kujutada. "Me oleme ju ka lõpuks väike riik. Kes me siis tõsiselt ikka käsipalli mõttes oleme? Eesti-sugune meeskond ei saa endale lubada seda, et kedagi alahindama läheksime. Loodetavasti kõik mängijad, kes platsile jooksevad, võtavad seda asja täie tõsidusega," luges Jaanimaa sõnad peale.

Meeste käsipallikoondise kohtumised 2028. aasta EM-i eelkvalifikatsioonis:

07.01 kl 20:00 Küpros – Eesti

11.01 kl 19:00 Eesti – Küpros

Koondise treenerid Kaj Kekki ja Janar Mägi on laagrisse kutsunud järgnevad mängijad:

Madis Valk, Armis Priskus, Mathias Rebane, Patrick Padjus, Aron Leppik, Martin Lepik, Markus Viitkar, Artur Morgenson, Ülljo Pihus, Carl-Eric Uibo, Vahur Oolup, Oskar Luks, Kermo Saksing, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Trivo Vaigurand, Ilja Kosmirak, Karl Roosna, Dener Jaanimaa, Sigmar Seermann