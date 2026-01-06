Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

X!

Jäähoki meeste juunioride maailmameistriks tuli kolmandat korda Rootsi, kes alistas Ameerika Ühendriikides toimunud turniiri finaalis Tšehhi 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

Rootsi viskas värava esimesel, teisel ja kolmandal perioodil ning asus 3:0 juhtima, kuid Tšehhi tekitas lõpuminutitel veel põnevust: oma esimene värav visati 2.24 enne lõppu ja 24 sekundit enne lõppu vähendati kaotusseis minimaalseks.

Maagilist tagasitulekut siit siiski ei tulnud, kuna kaheksa sekundit enne lõppu toimetasid rootslased litri tühja puuri ja kindlustasid tiitli. Finaalmängus oli nende resultatiivseim Ivar Stenberg, kes lisaks viimasele väravale andis ka kaks tulemuslikku söötu.

Rootsi tuli juunioride maailmameistriks kolmandat korda: esimest korda juhtus see 1981. aastal ja teine kord 2012. aastal. Seejuures on rootslased koguni tosinal korral pidanud leppima hõbemedalitega.

Pronksmedalid teenis Kanada, kes oli kolmanda koha kohtumises üle Soomest 6:3 (3:2, 2:1, 1:0). Gavin McKenna panustas värava ja kolme resultatiivse sööduga. Kaks väravat viskas Sam O'Reilly.

Maailmameistrivõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetati tšehh Vojtech Cihar, parimaks väravavahiks Love Härenstam (Rootsi), parimaks kaitsjaks Adam Jiricek (Tšehhi) ja parimaks ründajaks Anton Frondell (Rootsi).

Toimetaja: Siim Boikov

