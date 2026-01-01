Kanada saadab olümpiale oma suurimad hokistaarid
Kanada jäähokikoondis tegi teatavaks lõpliku 25-mehelise Milano Cortina taliolümpiamängudele sõitva koosseisu.
NHL-i mängijad osalevad olümpiamängudel 12 aasta pikkuse pausi järel ning tosina aasta eest Sotšis kuldmedalile tulnud meeskonnast on Milano Cortina mängudeks kaasatud 38-aastane Sidney Crosby ja 36-aastane kaitsemängija Drew Doughty. Kusjuures mõlemad mehed tulid olümpiavõitjateks ka 2010. aastal Vancouveris.
Crosby kõrval veavad ründeliini Nathan MacKinnon, Connor McDavid ja 19-aastane Macklin Celebrini, kes on hetkel NHL-i kolm kõige resultatiivseimat mängijat.
Kaitsemängijatest tuleb eraldi välja tuua Cale Makari ja Devon Toews'i, kelle suurepäraste esituste toel on nende koduklubi Colorado Avalanche lubanud endale NHL-is visata kõige vähem väravaid ja hoiab kindlalt liidripositsiooni.
Suurimaks küsimärgiks on väravavahtide nimekiri, kust leiab Jordan Binningtoni, Darcy Kuemperi ja Logan Thompsoni. Aasta tagasi toimunud Nelja rahvuse turniiril oli esiväravavahi rollis Binnington, aga käimasoleval NHL-i hooajal on Kuemper ja Thompson stabiilsemalt mänginud.
Olümpiamängudel osaleb 12 koondist, kes on jaotatud kolme neljaliikmelisse alagruppi. Alagruppide võitjad ja parim teisel kohal lõpetanud koondis pääsevad otse veerandfinaali, ülejäänud asetatakse vastavalt alagrupis saadud kohale play-off'i esimesse ringi. Kanada kuulub ühte alagruppi koos Tšehhi, Šveitsi ja Prantsusmaaga.
Jäähoki sünniriik on kroonitud olümpiavõitjaks kokku üheksal korral. Neli aastat tagasi toimunud Pekingi mängudel pidid kanadalased leppima kuuenda kohaga.
Kanada jäähokikoondise koosseis Milano Cortina taliolümpiaks:
Ründajad:
Macklin Celebrini, San Jose Sharks
Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning
Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins
Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning
Bo Horvat, New York Islanders
Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
Brad Marchand, Florida Panthers
Mitch Marner, Vegas Golden Knights
Connor McDavid, Edmonton Oilers
Brayden Point, Tampa Bay Lightning
Sam Reinhart, Florida Panthers
Mark Stone, Vegas Golden Knights
Nick Suzuki, Montreal Canadiens
Tom Wilson, Washington Capitals
Kaitsjad:
Drew Doughty, Los Angeles Kings
Thomas Harley, Dallas Stars
Cale Makar, Colorado Avalanche
Josh Morrissey, Winnipeg Jets
Colton Parayko, St. Louis Blues
Travis Sanheim, Philadelphia Flyers
Shea Theodore, Vegas Golden Knights
Devon Toews, Colorado Avalanche
Väravavahid:
Jordan Binnington, St. Louis Blues
Darcy Kuemper, Los Angeles Kings
Logan Thompson, Washington Capitals
Toimetaja: Henrik Laever