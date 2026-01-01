Kanada saadab olümpiale oma suurimad hokistaarid

NHL-i mängijad osalevad olümpiamängudel 12 aasta pikkuse pausi järel ning tosina aasta eest Sotšis kuldmedalile tulnud meeskonnast on Milano Cortina mängudeks kaasatud 38-aastane Sidney Crosby ja 36-aastane kaitsemängija Drew Doughty. Kusjuures mõlemad mehed tulid olümpiavõitjateks ka 2010. aastal Vancouveris.

Crosby kõrval veavad ründeliini Nathan MacKinnon, Connor McDavid ja 19-aastane Macklin Celebrini, kes on hetkel NHL-i kolm kõige resultatiivseimat mängijat.

Kaitsemängijatest tuleb eraldi välja tuua Cale Makari ja Devon Toews'i, kelle suurepäraste esituste toel on nende koduklubi Colorado Avalanche lubanud endale NHL-is visata kõige vähem väravaid ja hoiab kindlalt liidripositsiooni.

Suurimaks küsimärgiks on väravavahtide nimekiri, kust leiab Jordan Binningtoni, Darcy Kuemperi ja Logan Thompsoni. Aasta tagasi toimunud Nelja rahvuse turniiril oli esiväravavahi rollis Binnington, aga käimasoleval NHL-i hooajal on Kuemper ja Thompson stabiilsemalt mänginud.

Olümpiamängudel osaleb 12 koondist, kes on jaotatud kolme neljaliikmelisse alagruppi. Alagruppide võitjad ja parim teisel kohal lõpetanud koondis pääsevad otse veerandfinaali, ülejäänud asetatakse vastavalt alagrupis saadud kohale play-off'i esimesse ringi. Kanada kuulub ühte alagruppi koos Tšehhi, Šveitsi ja Prantsusmaaga.

Jäähoki sünniriik on kroonitud olümpiavõitjaks kokku üheksal korral. Neli aastat tagasi toimunud Pekingi mängudel pidid kanadalased leppima kuuenda kohaga.

Kanada jäähokikoondise koosseis Milano Cortina taliolümpiaks:

Ründajad:

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning

Bo Horvat, New York Islanders

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Brad Marchand, Florida Panthers

Mitch Marner, Vegas Golden Knights

Connor McDavid, Edmonton Oilers

Brayden Point, Tampa Bay Lightning

Sam Reinhart, Florida Panthers

Mark Stone, Vegas Golden Knights

Nick Suzuki, Montreal Canadiens

Tom Wilson, Washington Capitals

Kaitsjad:

Drew Doughty, Los Angeles Kings

Thomas Harley, Dallas Stars

Cale Makar, Colorado Avalanche

Josh Morrissey, Winnipeg Jets

Colton Parayko, St. Louis Blues

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

Shea Theodore, Vegas Golden Knights

Devon Toews, Colorado Avalanche

Väravavahid:

Jordan Binnington, St. Louis Blues

Darcy Kuemper, Los Angeles Kings

Logan Thompson, Washington Capitals