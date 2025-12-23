Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

Laupäeval Tottenhami vahetati Isak mängu poolajapausil ning rekordilise summa eest Liverpooliga liitunud rootslane tõi koheselt mängu muudatuse, kui viis 56. minutil külalised juhtima. Paraku sai värava autor selles olukorras ka vigastada, kui Tottenhami kaitsja Micky van de Ven üritas löögile ette libistada.

Isak kukkus koheselt pikali ning naljalt püsti ei tõusnud, vaid 11 minutit väljakul olnud ründaja vahetati pärast väravat välja.

Liverpooli peatreener Arne Slot ütles esmaspäeva õhtul, et ründaja peab mitu kuud väljaku kõrvale jääma, sest murdis vasaku sääreluu ja vigastas lisaks veel pahkluud. "See on pikk vigastus, mitu kuud. Suur pettumus tema jaoks ja sellest tulenevalt ka meie jaoks," sõnas juhendaja.

"See oli ohtlik olukord. Van de Veni taklamine - kui seda teha kümme korda, siis kümnel korral on tõsine oht, et keegi saab vigastada," lisas Slot.

Mullu Newcastle Unitedi eest tähelennu teinud Isak liitus sügisel 144 miljoni euro eest Liverpooliga, tehing tähistab ühtlasi Briti saarte üleminekurekordit. Hooaeg algas 26-aastase rootslase jaoks aga aeglaselt ning Liverpooli eest on ta löönud Premier League'is kümne mänguga vaid kaks väravat.