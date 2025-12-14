Aasta parimateks maadlejateks valiti Karelson ja Vesso

Täiskasvanute vanuseklassi parimaks Kreeka-Rooma maadlejaks valiti Richard Karelson, kes oli ühtlasi parim ka U-23 vanuseklassis. Karelsoni treeneriteks on Juha Lappalainen ja Tõnis Naarits. Parimaks naismaadlejaks tunnistati Viktoria Vesso, keda treenivad Arvi Aavik ja Jaan Kirsipuu.

Juunioride ehk U-20 vanuseklassi parimateks valiti Kreeka-Rooma maadluses Al-Bara Chopalaev (treener Igor Annus), vabamaadluses Tristan Aleksandrov ja naistemaadluses Lisette Böttker (mõlema treener Rain Aleksandrov).

Kadettide vanuseklassi ehk U-17 parima tunnustuse said Kreeka-Rooma maadleja Raimond Prous (treener Tanel Renter) ning naistemaadluses Polina Timšina (treener Andrei Jevsejev). Õpilaste ehk U-15 vanuseklassi parimateks valiti Kreeka-Rooma maadluses Dominik Samuel (treener Artur Vititin), vabamaadluses Rain Tigas (treener Elar Hani) ja naistemaadluses Marleen Takk (treener Janar Sõber).

Lisaks pälvisid tunnustuse veel parim rannamaadleja Merily Väster (treener Aimar Andruse), parim paramaadleja Janno Iljas (treener Igor Annus) ning parim politsei maadleja Raido Liitmäe.

Eesti Maadlusliidu aasta treeneriks valiti Põlva MK Lapiti juhendaja Elar Hani, aktiivseima kohtuniku auhinna teenis Janek Reino ning auhind "Aasta tegu" läks maadlusklubile Tulevik, eduka võitluse eest Viljandi maadlusmaja nimel. Aasta parima klubi karika teenisid naistemaadluses MK Juhan, vabamaadluses SK Kuldkaru ning Kreeka-Rooma maadluses MK Aberg.