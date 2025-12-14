X!

Aasta parimateks maadlejateks valiti Karelson ja Vesso

Maadlus
Tõnis Naarits, EML president Jaanus Paeväli, Richard Karelson ja Juha Lappalainen
Tõnis Naarits, EML president Jaanus Paeväli, Richard Karelson ja Juha Lappalainen Autor/allikas: Andre Böttker
Maadlus

Eesti Maadlusliidu aastalõpu üritusel kuulutati aasta parimateks maadlejateks Richard Karelson ja Viktoria Vesso.

Täiskasvanute vanuseklassi parimaks Kreeka-Rooma maadlejaks valiti Richard Karelson, kes oli ühtlasi parim ka U-23 vanuseklassis. Karelsoni treeneriteks on Juha Lappalainen ja Tõnis Naarits. Parimaks naismaadlejaks tunnistati Viktoria Vesso, keda treenivad Arvi Aavik ja Jaan Kirsipuu.

Juunioride ehk U-20 vanuseklassi parimateks valiti Kreeka-Rooma maadluses Al-Bara Chopalaev (treener Igor Annus), vabamaadluses Tristan Aleksandrov ja naistemaadluses Lisette Böttker (mõlema treener Rain Aleksandrov).

Kadettide vanuseklassi ehk U-17 parima tunnustuse said Kreeka-Rooma maadleja Raimond Prous (treener Tanel Renter) ning naistemaadluses Polina Timšina (treener Andrei Jevsejev). Õpilaste ehk U-15 vanuseklassi parimateks valiti Kreeka-Rooma maadluses Dominik Samuel (treener Artur Vititin), vabamaadluses Rain Tigas (treener Elar Hani) ja naistemaadluses Marleen Takk (treener Janar Sõber).

Lisaks pälvisid tunnustuse veel parim rannamaadleja Merily Väster (treener Aimar Andruse), parim paramaadleja Janno Iljas (treener Igor Annus) ning parim politsei maadleja Raido Liitmäe.

Eesti Maadlusliidu aasta treeneriks valiti Põlva MK Lapiti juhendaja Elar Hani, aktiivseima kohtuniku auhinna teenis Janek Reino ning auhind "Aasta tegu" läks maadlusklubile Tulevik, eduka võitluse eest Viljandi maadlusmaja nimel. Aasta parima klubi karika teenisid naistemaadluses MK Juhan, vabamaadluses SK Kuldkaru ning Kreeka-Rooma maadluses MK Aberg.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

17:38

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

17:11

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

16:10

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

15:47

Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

14:51

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14:51

Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees Uuendatud

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13:59

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

13:34

Aasta parimateks maadlejateks valiti Karelson ja Vesso

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:53

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13.12

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

13.12

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

13.12

Kalev/Cramo kaotas teise lisaaja järel, Tartu Ülikool säilitas võiduseeria

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo