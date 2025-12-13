X!

Lõpusekunditel viigistanud U-20 hokikoondis sai Poolast jagu

Jäähoki
Eesti U-20 jäähokikoondis
Eesti U-20 jäähokikoondis Autor/allikas: IIHF
Jäähoki

Eesti U-20 vanuseklassi jäähokikoondis teenis I divisjoni B-grupi MM-il Poola üle vägeva võidu, kui viigistas vaid 12 sekundit enne kohtumise lõppu ning viskas lisaajal võiduvärava.

Mäng algas tormiliselt Poola jaoks – juba kolmandal minutil mindi juhtima ning kümme minutit hiljem suurendati edu kahele tabamusele. Sellises seisus mindi ka esimesele vaheajale.

Teine kolmandik algas Eestile paljulubavalt, kui juba teisel minutil vähendas kaotusseisu Artjom Abeljanov. Paraku järgnes vaid 30 sekundit hiljem eksimus Eesti värava all ning omavärav viis Poola taas kaheväravalisse eduseisu. Viis minutit hiljem tõi Eesti mängu tagasi Akim Frolkov ning neli minutit hiljem viigistas Nikita Antonov kohtumise. Poola vastas aga pooleteise minutiga ning teisele vaheajale mindi Eesti 3:4 kaotusseisus.

Viimane kolmandik kulges võitluslikult, kuid väravat tuli oodata kuni päris viimaste hetkedeni. Vaid 12 sekundit enne normaalaja lõppu viigistas seisu Maksim Burkov seisu ja viis mängu lisaajale. Lisaaja kolmandal minutil kindlustas Eesti U-20 noortekoondisele võidu kapten David Timofejev. Mängu parimaks mängijaks valiti Nikita Antonov.

Nelja mängu järel on Eesti kogunud kuus punkti ja hoiab turniiritabelis kolmandat kohta. Turniiri viimases kohtumises kohtub Eesti pühapäeval korraldajamaa Itaaliaga, kes pole seni veel punktiarvet avanud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

