Celtic alistas käärlöögi abil Rangersi ja püsib tiitliheitluses

Hearts on Šotimaal ajaloolise saavutuse lävel: 36 mänguga 77 punkti kogunud Edinburgh' meeskond edestab kaks vooru enne hooaja lõppu Celticut ühe punktiga ning võib esimese meeskonnana pärast Alex Fergusoni Aberdeeni 1985. aastal Old Firmi ehk Celticu ja Rangersi hegemoonia lõpetada.

Laupäeval piirdus Hearts aga neljanda koha suunas liikuva Motherwelli vastu 1:1 viigiga ning jättis Celticule ukse lahti. Mikey Moore viis külalismeeskonna Rangersi 9. minutil ette, aga Yang Hyun-Jun viigistas 23. minutil ja vaheajale mindi viigiseisul.

Jaapani koondise ründaja Daizen Maeda viis kodumeeskonna siis 53. minutil ette ning viis neli minutit hiljem Celtic Parki fännid deliiriumi äärele, kui saatis palli suurepärase käärlöögiga võrku.

Celtic võitis mängu 3:1 ja on nüüd kaks vooru enne hooaja lõppu Heartsist ühe punkti kaugusel. Hearts võõrustab eelviimases voorus Falkirki ja Celtic sõidab külla Motherwellile, viimases voorus ootab ees tõeline maiuspala, kui Hearts ja Celtic mängivad omavahel.