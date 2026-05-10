X!

Celtic alistas käärlöögi abil Rangersi ja püsib tiitliheitluses

Jalgpall
Daizen Maeda
Daizen Maeda Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Šotimaa jalgpalli kõrgliigas alistas Glasgow Celtic pühapäeval põlise rivaali Rangersi 3:1 ning tõusis tabeliliidrist Heartsist punkti kaugusele.

Hearts on Šotimaal ajaloolise saavutuse lävel: 36 mänguga 77 punkti kogunud Edinburgh' meeskond edestab kaks vooru enne hooaja lõppu Celticut ühe punktiga ning võib esimese meeskonnana pärast Alex Fergusoni Aberdeeni 1985. aastal Old Firmi ehk Celticu ja Rangersi hegemoonia lõpetada.

Laupäeval piirdus Hearts aga neljanda koha suunas liikuva Motherwelli vastu 1:1 viigiga ning jättis Celticule ukse lahti. Mikey Moore viis külalismeeskonna Rangersi 9. minutil ette, aga Yang Hyun-Jun viigistas 23. minutil ja vaheajale mindi viigiseisul.

Jaapani koondise ründaja Daizen Maeda viis kodumeeskonna siis 53. minutil ette ning viis neli minutit hiljem Celtic Parki fännid deliiriumi äärele, kui saatis palli suurepärase käärlöögiga võrku.

Celtic võitis mängu 3:1 ja on nüüd kaks vooru enne hooaja lõppu Heartsist ühe punkti kaugusel. Hearts võõrustab eelviimases voorus Falkirki ja Celtic sõidab külla Motherwellile, viimases voorus ootab ees tõeline maiuspala, kui Hearts ja Celtic mängivad omavahel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:36

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

15:57

Celtic alistas käärlöögi abil Rangersi ja püsib tiitliheitluses

15:01

Eestlaste koduklubid said Saksamaa kõrgliigas üheväravalise kaotuse

10:50

VIDEO | Serie A-sse naasnud Venezia tähistas esiliiga võitu kanalitel

09.05

Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

09.05

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi Uuendatud

09.05

Jalgpalliajakirjanike valik langes Bruno Fernandese kasuks

09.05

Suur tüli läks Reali mängijatele maksma kokku miljon eurot

09.05

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09.05

Dortmund kindlustas Bundesligas teise koha

sport.err.ee uudised

17:03

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

16:36

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

15:57

Celtic alistas käärlöögi abil Rangersi ja püsib tiitliheitluses

15:29

Bueckers ja Wings võitsid WNBA hooaja avamängus Clarki ja Feverit

15:01

Eestlaste koduklubid said Saksamaa kõrgliigas üheväravalise kaotuse

13:49

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

13:21

Kerr jätkab veel kaks hooaega Warriorsi peatreenerina

12:44

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

12:09

Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

11:35

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula Uuendatud

11:32

Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

10:50

VIDEO | Serie A-sse naasnud Venezia tähistas esiliiga võitu kanalitel

10:16

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

09:25

Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

09:06

Sinner ja teised itaallased on Roomas hästi alustanud

08:37

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

08:05

Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

09.05

Murdmaajooksu Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Maasik

09.05

ETV spordisaade, 9. mai

loetumad

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

09.05

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

09.05

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

09.05

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga Uuendatud

16:36

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

09.05

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

08:37

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

09.05

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

10:16

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo