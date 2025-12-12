Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast

Austrias Hochfilzenis tehti reedel algust laskesuusatamise MK-etapiga, meeste sprindisõidus pälvis võidu itaallane Tommaso Giacomel. Eesti mehed kõrgetele kohtadele ei sõitnud, aga Mark-Markos Kehva, Rene Zahkna ja Jakob Kulbin tagasid koha jälitussõidus.

25-aastane Giacomel läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ning ületas finišijoone ajaga 23.04,5. Tema suurimateks konkurentideks kujunesid samuti puhtalt lasknud prantslane Eric Perrot ja sakslane Philipp Horn, lõpuks pälvis Perrot ikkagi teise koha (+4,0) ning Horn kolmanda koha (+6,0). Esikolmikust jäi esimesena välja hooaega vägevalt alustanud norralane Johan-Olav Botn (0; +9,1).

Giacomeli jaoks oli see karjääri teine etapivõit, esimest korda võidutses ta jaanuaris Ruhpoldingis toimunud ühisstardist sõidus. Karjääri jooksul on ta kuuel korral teise koha pälvinud.

Esikümnesse jõudsid veel Sturla Holm Lägreid (0; +23,0), Martin Ponsiluoma (1; +25,0), Campbell Wright (0; +28,6), Vetle Sjaastad Christiansen (0; +35,1), Sebastian Samuelsson (2; +39,2) ja Quentin Fillon Maillet (1; +45,6).

Eesti mehed kõrgetele kohtadele ei sõitnud: Mark-Markos Kehva, Rene Zahkna ja Jakob Kulbin lõpetasid ühe eksimusega, kuid pälvisid siiski koha jälitussõidus. Kehva sai parima eestlasena 50. koha (+2.01,2) ning saab laupäeval esimest korda oma karjääris jälitussõidus osaleda.

Zahkna sai 51. koha (+2.04,4) ja Kulbin 56. koha (+2.10,4). Kristo Siimer eksis lamades kahel lasul ja jättis püstiselt ühe märgi püsti ning lõpetas 71. kohaga (+2.39,1).

Enne võistlust:

Kokku asub rajale 106 võistlejat, kelle seas ka neli eestlast: numbrit seitse kandev Kristo Siimer saab lähte kell 12.28, Jakob Kulbin (number 61) stardib kell 12.55, Rene Zahkna (79) kell 13.04 ja Mark-Markos Kehva (81) kell 13.05.

Eestlased alustasid möödunud nädalavahetusel Östersundis toimunud MK-hooaja avaetappi heade tulemustega tavadistantsil, kuid sprindis pälvis Kristo Siimer parimana 51. koha.

Hooaja esimese sprindisõidu võitis norralane Johan-Olav Botn, kes kannab stardinumbrit 52 ning saab lähte kell 12.51, teise koha pälvinud Martin Uldal kannab numbrit 60 ja alustab kell 12.55, kolmanda koha saanud Quentin Fillon Maillet sõidab numbriga 66 ja stardib kell 12.58.