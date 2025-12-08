X!

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

Laskesuusatamine
Johanna Talihärm
Johanna Talihärm Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Alanud nädalal Hochfilzenis toimuval laskesuusatamise maailma karika etapil teeb oma selle hooaja esimesed etteasted Johanna Talihärm.

Kui avaetapil Östersundis oli üle aastate koondises Grete Gaim, siis Austrias laskesuusakeskuses toimuvaks etapiks vahetab ta välja Talihärm.

Östersundis tegi Gaim kolm starti: sprindis sai ta 99., tavadistantsil 103. koha ja tõi teatenaiskonna finišisse 17. positsioonil.

Talihärma kimbutasid suvel mured tervisega ja tema hilisem alustamine MK-tasemel oli juba ette teada.

Ülejäänud naiskonna moodustavad Hochfilzeni võistlusel Regina Ermits, Susan Külm ja Tuuli Tomingas. Meestest stardivad Rene Zahkna, Kristo Siimer, Jakob Kulbin ja Mark-Markos Kehva.

Reedel on kavas sprindid, laupäeval meeste jälitussõit ja naiste teatesõit ning pühapäeval meeste teatesõit ja naiste jälitussõite. Võistlusi saab jälgida ERR-i vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele

06.12

Botn võitis Östersundis ka sprindi, Kulbin jäi napilt liidrisärgist ilma

05.12

Soomlanna sai MK-karjääri esimese võidu, Tomingas ja Ermits jälitussõidus

04.12

IBU karikasarja avaetapp ei toonud rõõmu ka Eesti meestele

04.12

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

03.12

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14.

30.11

Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha

sport.err.ee uudised

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

08:05

Algas rahvahääletus Eesti olümpiakoondise maskoti valimiseks

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Jalgpalli MM-il võetakse kasutusele kohustuslikud joogipausid

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

ETV spordisaade, 8. detsember

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale Uuendatud

08.12

Jõesaare klubi pidi tunnistama Euroliiga meeskonna paremust

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo