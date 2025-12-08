Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

Alanud nädalal Hochfilzenis toimuval laskesuusatamise maailma karika etapil teeb oma selle hooaja esimesed etteasted Johanna Talihärm.

Kui avaetapil Östersundis oli üle aastate koondises Grete Gaim, siis Austrias laskesuusakeskuses toimuvaks etapiks vahetab ta välja Talihärm.

Östersundis tegi Gaim kolm starti: sprindis sai ta 99., tavadistantsil 103. koha ja tõi teatenaiskonna finišisse 17. positsioonil.

Talihärma kimbutasid suvel mured tervisega ja tema hilisem alustamine MK-tasemel oli juba ette teada.

Ülejäänud naiskonna moodustavad Hochfilzeni võistlusel Regina Ermits, Susan Külm ja Tuuli Tomingas. Meestest stardivad Rene Zahkna, Kristo Siimer, Jakob Kulbin ja Mark-Markos Kehva.

Reedel on kavas sprindid, laupäeval meeste jälitussõit ja naiste teatesõit ning pühapäeval meeste teatesõit ja naiste jälitussõite. Võistlusi saab jälgida ERR-i vahendusel.