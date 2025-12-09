Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

Karelsoni saldo Bundesligas on neli võitu ja kaks kaotust.

Richard Karelson võttis Bundesligas järjekordse võidu, kui alistas Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -98 kg seisuga 2:0 moldovlase Mihail Bradu. Karelsoni klubi RSV Rotation Greiz teenis kokkuvõttes võidu, kui seisuga 15:13 alistati WKG Markneukirchen / Gelenau võistkond.

Böttker võitis teel finaali neli matši, kuid jäi finaalis alla sakslannale Katharina Krupnale. Tamson võitis kõik neli matši. Esikoha tõi seljavõiduga saadud matšivõit rootslanna Kärol-Stenmark Tuva üle.

Poolas Boguszow-Gorces peetud turniiril võitis Kärol Tamson U-17 vanuseklassis kulla ning Lisette Böttker täiskasvanute vanuseklassis hõbeda.

Kehakaalus -82 kg sai Ekke Kõu Leitham ühe võidu ja kolme kaotusega viienda koha ning kehakaalus -97 kg jäi Robin Uspenski võiduta.

Al-Bara jaoks on tegu esimese täiskasvanute medaliga UWW turniiridelt.

Chopalaev kaotas kehakaalu -63 kg alagrupiturniiril esmalt 2:7 rootslasele Ardit Fazljijale, kuid võitis seejärel bulgaarlast Nedyalko Petrovit 7:3. Poolfinaalis alistas Al-Bara 8:1 tulemusega rootslase Algot Gameliuse, aga pidi finaalis taaskord tunnistama Ardit Fazljija 0:11 paremust.

Rootsis Haparanda Cupil võitis Kreeka-Rooma maadleja Al-Bara Chopalaev hõbemedali. Poolas naistemaadluse turniiril Hero's Lady Open tulid medalitele Lisette Böttker ja Kärol Tamson.

