Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

Al-Bara Chopalaev (vasakul).
Al-Bara Chopalaev (vasakul). Autor/allikas: Eesti Maadlusliit.
Rootsis Haparanda Cupil võitis Kreeka-Rooma maadleja Al-Bara Chopalaev hõbemedali. Poolas naistemaadluse turniiril Hero's Lady Open tulid medalitele Lisette Böttker ja Kärol Tamson.

Chopalaev kaotas kehakaalu -63 kg alagrupiturniiril esmalt 2:7 rootslasele Ardit Fazljijale, kuid võitis seejärel bulgaarlast Nedyalko Petrovit 7:3. Poolfinaalis alistas Al-Bara 8:1 tulemusega rootslase Algot Gameliuse, aga pidi finaalis taaskord tunnistama Ardit Fazljija 0:11 paremust.

Al-Bara jaoks on tegu esimese täiskasvanute medaliga UWW turniiridelt.

Kehakaalus -82 kg sai Ekke Kõu Leitham ühe võidu ja kolme kaotusega viienda koha ning kehakaalus -97 kg jäi Robin Uspenski võiduta.

Poolas Boguszow-Gorces peetud turniiril võitis Kärol Tamson U-17 vanuseklassis kulla ning Lisette Böttker täiskasvanute vanuseklassis hõbeda.

Böttker võitis teel finaali neli matši, kuid jäi finaalis alla sakslannale Katharina Krupnale. Tamson võitis kõik neli matši. Esikoha tõi seljavõiduga saadud matšivõit rootslanna Kärol-Stenmark Tuva üle.

Lisette Böttker ja Kärol Tamson. Autor/allikas: Eesti Maadlusliit.

Richard Karelson võttis Bundesligas järjekordse võidu, kui alistas Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -98 kg seisuga 2:0 moldovlase Mihail Bradu. Karelsoni klubi RSV Rotation Greiz teenis kokkuvõttes võidu, kui seisuga 15:13 alistati WKG Markneukirchen / Gelenau võistkond.

Karelsoni saldo Bundesligas on neli võitu ja kaks kaotust.

Toimetaja: Henrik Laever

