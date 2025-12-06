Mets ja St. Pauli lõpetasid Bundesligas viimaks koleda seeria

Väravateta lõppenud avapoolaja järel jäi Metsa koduklubi kaotusseisu 51. minutil, kui St. Pauli karistuslöögi järel jooksis Kölni 19-aastane ründaja Said El Mala külalismeeskonna kaitsjad üle ja realiseeris üks-üks olukorra. El Mala on sel hooajal Kölni eest löönud juba kuus väravat ja andnud kolm resultatiivset söötu.

Mets alustas mängu algkoosseisus ning vahetati välja 86. minutil, kui viigivärava jahil toodi tema asemel sisse endine Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Ceesay. St. Paulil õnnestus viik tabloole tuua mängu neljandal lisaminutil, kui peaga lõi värava Ricky-Jade Jones.

Kodumeeskond tegi St. Pauli väravale kaheksa pealelööki ja nende oodatud väravate mõõdik ehk xG oli 1.66, Metsa koduklubil oli see sealjuures vaid 0.14. Viigipunktiga lõpetati ühtlasi üheksa mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria. 13 vooru järel on St. Pauli kaheksa punktiga eelviimasel kohal.