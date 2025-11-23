Metsa klubi kaotas Saksamaal kaheksandat korda järjest

Kohtumise ainsa värava lõi 44. minutil kauglöögist Rani Khedira. Mets tegi St. Pauli kaitseliinis kaasa algusest lõpuni. Mõne aja eest pikalt vigastuspausilt naasnud eestlase arvel on tänavu viis Bundesliga matši.

Kui St. Pauli hooaeg algas kahe võidu ja ühe viigiga, siis seejärel on meeskond kaotanud kaheksa korda järjest ning langenud väljalangemistsooni. 11. vooru järel hoitakse 16. koha, mis viiks klubi üleminekumängudele. Union pole aga kolmes viimases voorus kaotusekibedust tundnud ja kerkis tabelis kaheksandale positsioonile.

Kohe pealinnaklubi järel üheksas on 15 punktiga Bremeni Werder, kes kaotas pühapäeval võõrsil RB Leipzigile 0:2 (63. Assan Ouedraogo, 80. Xaver Schlager). Karl Jakob Hein oli kogu kohtumise varumeestepingil, Werderi väravat kaitses Mio Backhaus.

11. vooru järel juhib Saksamaa kõrgliigat 31 punktiga Müncheni Bayern, kes edestas teisel kohal olevat RB Leipzigit kuue silmaga. Kolmas on 23 punktiga Leverkuseni Bayer, kellest vaid ühe punkti kaugusele jäävad Dortmundi Borussia ja Stuttgart.