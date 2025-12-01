Metsa endine klubi krooniti sel aastatuhandel esimest korda Norra meistriks

Eelmisel hooajal Euroopa liiga poolfinaali jõudnud ja sel hooajal Meistrite liiga põhiturniiril mängiv Bodö/Glimt oli sisuliselt kogu aasta Norras tabeliliidriks, ent kaotas siis novembri esimesel päeval Valerengale.

Suvel kaks mängu järjest kaotanud Viking lõpetas hooaja hiilgavalt, kui võitis oma viimasest 16 mängust 14 ja viigistas kaks ning kerkis tiitlikaitsja Bodö/Glimti komistamise järel ise esikohale.

Otsustava vooru eel oli Vikingil tabelis 68 ja Bodö/Glimtil 67 punkti, mõlemad meeskonnad lõid oma kõrgliigahooaja viimases mängus viis väravat ja nii said Stavangeri fännid rõõmujoovastuses väljakule joosta.

Tunamullu neljandaks tulnud ja eelmisel aastal kolmanda koha saavutanud Viking krooniti viimati Norra meistriks 1991. aastal. Kokku on see klubile üheksandaks meistritiitliks, millega tõusti koondtabelis Fredrikstadiga teist kohta jagama. Kaugel ees on Rosenborg 26 kuldmedaliga. Vikingit on aastate jooksul esindanud Artur Kotenko, Henri Anier ja kõige pikemalt Karol Mets.