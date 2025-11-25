X!

Helsingis kohtusid Põhja- ja Baltimaade jalgpalliliitude presidendid

Jalgpall
Eelmisel nädalal kogunesid Helsingis Põhja- ja Baltimaade alaliitude koostöökohtumisel Islandi, Taani, Eesti, Soome, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi jalgpalliliitude presidendid. Sel korral ei saanud osaleda Fääri saared.

Kohtumisel jagati kogemusi, arutati eri riikide jalgpalli hetkeseisu ja vahetati mõtteid rahvusvaheliste teemade üle. Muuhulgas andsid Taani ja Rootsi esindajad ülevaate oma ühisest kandidatuurist 2029. aasta UEFA naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldajaks, vahendab jalgpall.ee.

Kuigi Põhja- ja Baltimaadel on palju ühist, tõid arutelud välja ka mitmeid olulisi erinevusi ning kohti, kus alaliidud saavad üksteiselt õppida. "Meie koostöö tugineb vastastikusele lugupidamisele ja soovile jagada kogemusi, mis aitavad muuta kogu piirkonna jalgpalli tugevamaks," ütles Islandi jalgpalliliidu president ja Põhjamaade jalgpallikoostöö praegune esimees Thorvaldur Örlygsson. "Meil on palju sarnasusi, kuid mitmele küsimusele läheneme erinevalt. Just mitmekesisus on tähtis piiriüleseks jalgpalli arenguks."

Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul annab just Põhjamaade jalgpallikoostöö meile sobiva eeskuju, kuhu suunas liikuda. "Meie idee ja eesmärk on Põhja- ja Baltimaade noortetöös luua eeldused jalgpallurite arendamise keskkondade võrdlemiseks, mis aitaks nii teistel kui ka meil paremini aru saada, kus oma noortejalgpalliga oleme, et seejärel samm-sammult edasi liikuda. Vastav ettepanek sai Helsingis tehtud," ütles Pohlak.

Presidendid rõhutasid, et koostöö ei ole mõeldud selleks, et moodustada ühine hääletusblokk UEFA-s või FIFA-s. Iga alaliit teeb endiselt iseseisvad otsused vastavalt oma vaadetele, prioriteetidele ja riiklikele huvidele.

Baltimaad osalesid sel kohtumisel kolmandat korda, kuid esimesed kaks ühist koostöökohtumist jäävad kümmekonna aasta tagusesse aega.

Toimetaja: Maarja Värv

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid Uuendatud

