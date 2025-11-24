Karelson kaotas, aga tema klubi võitis

Eesti maadleja Richard Karelson sai laupäeval toimunud Bundesliga matšis isiklikult kaotuse, aga tema klubi RSV Rotation Greiz teenis võidu.

Karelson kaotas Kreeka-Rooma maadluse kuni 98-kiloste meeste kategoorias Nico Brunnerile lisanäitajatega 4:4. Rotation Greiz sai aga kokkuvõttes KSV Witten 07 klubist jagu 15:13.

RSV Rotation Greiz on hetkel 2. Bundesliga põhjadivisjonis kolmas ehk kohe pärast Wittenit. Liigat juhib AC Lichtenfels, kellega lähebki Karelsoni klubi sel laupäeval, 29. novembril vastamisi.

Tänavu on pidanud Karelson Bundesligas neli matši ja bilanss on viigis kaks-kaks.