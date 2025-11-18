Karelson sai Bundesligas esimese kaotuse

Levail on auhinnakapis EM- ja MM-pronksmedal 2022. aastast kehakaalus -82 kg.

Karelsonile tuli Bundesliga kolmandas kohtumises esimene kaotus, kui jäi alla Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -98 kg ungarlasele Tamas Levaile punktidega 1:2, vahendab Eesti maadlusliit.

