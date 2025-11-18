Karelson sai Bundesligas esimese kaotuse
Maadleja Richard Karelson pidi Saksamaa 2. Bundesliga Põhja liigas vastu võtma esimese kaotuse, kuid tema klubi teenis siiski matšivõidu.
Karelsonile tuli Bundesliga kolmandas kohtumises esimene kaotus, kui jäi alla Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -98 kg ungarlasele Tamas Levaile punktidega 1:2, vahendab Eesti maadlusliit.
Levail on auhinnakapis EM- ja MM-pronksmedal 2022. aastast kehakaalus -82 kg.
Hoolimata eestlase kaotusest teenis tema võistkond RSV Rotation Greiz 20:13 võidu SV Johannis Nürnbergi üle.
RSV Rotation Greiz hoiab liigatabelis seitsme klubi arvestuses kolmandat kohta.
Toimetaja: Henrik Laever