Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

Jalgpall
Lionel Messi
Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Argentina jalgpallikoondis alistas Angola pealinnas Luandas toimunud maavõistlusmängus kohaliku koondise 2:0.

Mõlemad väravad meisterdasid Lionel Messi ja Lautaro Martinez. 43. minutil jõudis tabamuseni Messi söödust Martinez ja 82. minutil vastupidi.

Valitsevale maailmameistrile tähendas see käimasoleva sügise sõpruskohtumistes kolmandat võitu järjest: oktoobris saadi jagu Venezuelast 1:0 ja Puerto Ricost 6:0.

Maailmameistrivõistluste valiksari lõppes juba enne seda: Argentina teenis 18 mänguga 38 punkti ja oli Lõuna-Ameerika tsooni parim võistkond, kuigi viimases voorus tuli võõrsil tunnistada Ecuadori 1:0 paremust.

Varem vaid korra ehk 2006. aastal MM-finaalturniiril mänginud Angola järgmisel suvel toimuvale üritusele ei kvalifitseerunud ja valmistub hetkel detsembris toimuvaks Aafrika Rahvuste karikaturniiriks.

Toimetaja: Siim Boikov

