Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

Mõlemad väravad meisterdasid Lionel Messi ja Lautaro Martinez. 43. minutil jõudis tabamuseni Messi söödust Martinez ja 82. minutil vastupidi.

Valitsevale maailmameistrile tähendas see käimasoleva sügise sõpruskohtumistes kolmandat võitu järjest: oktoobris saadi jagu Venezuelast 1:0 ja Puerto Ricost 6:0.

Maailmameistrivõistluste valiksari lõppes juba enne seda: Argentina teenis 18 mänguga 38 punkti ja oli Lõuna-Ameerika tsooni parim võistkond, kuigi viimases voorus tuli võõrsil tunnistada Ecuadori 1:0 paremust.

Varem vaid korra ehk 2006. aastal MM-finaalturniiril mänginud Angola järgmisel suvel toimuvale üritusele ei kvalifitseerunud ja valmistub hetkel detsembris toimuvaks Aafrika Rahvuste karikaturniiriks.