Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

Jalgpalli Eesti koondis
Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken
Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli Eesti koondis

Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken peab MM-valikmängudeks Eesti ning Itaalia vastu tegema sunnitud muudatuse.

Norra võõrustab Eestit Oslo Ullevaali staadionil neljapäeval, kolm päeva hiljem sõidetakse otsustavaks valikmänguks külla Itaaliale. Watfordis leiba teeniv koondise varuväravavaht Egil Selvik peab kohtumised vahele jätma, sest kolmapäeva hommikul tuvastati tal arstlikus kontrollis vigastus.

"Ta on mängija, kes pole väga palju platsile pääsenud, aga arvan, et kõik meeskonnaliikmed toetavad teda," sõnas Solbakken kolmapäevasel pressikonverentsil. Tema asemele soovis Norra juhendaja tuua Trondheimi Rosenborgi esikinnast Sander Tangviki, aga teele sattus ootamatu takistus.

"Oleme üritanud Sander Tangvikiga ühendust saada, aga keegi Rosenborgis ei võta telefoni vastu," sõnas heatujuline Solbakken muiates. Norra esiväravavahiks on 35-aastane Sevillas mängiv Örjan Nyland, kes on koondist esindanud 65 mängus.

Norra peab hakkama saama ilma koondise keskväljadirigendi Martin Ödegaardita, küll on koosseisus viimasel ajal seljavigastusega võidelnud keskkaitsja Kristoffer Ajer ning ründetähed Erling Haaland ja Alexander Sörloth.

Toimetaja: Anders Nõmm

