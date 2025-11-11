X!

Edmonton Oilers pesi häbi maha

Jäähoki
Connor McDavid.
Connor McDavid. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Edmonton Oilers lisaajal jagu Columbus Blue Jacketsist 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0).

Eelmises mängus Colorado Avalanche'ile kodujääl lausa 1:9 kaotanud Oilers veetis suurema osa kohtumisest Blue Jacketsi vastu tagaajaja rollis.

Viimase perioodi keskel vähendas Connor McDavid oma teise tabamusega vahe ühele väravale ning 58 sekundit enne normaalaja lõppu viigistas seisu Jake Walman. Lisaajal kerkis Oilersi kangelaseks Jack Roslovic, kes viskas võiduvärava vähem kui minutiga.

"Connor [McDavid] ei tahtnud täna kaotada," ütles Oilersi peatreener Kris Knoblauch. "Ta tõuseb otsustavatel hetkedel esile. Ma ei väida, et täna oli tema parim esitus, mida olen näinud, aga arvestades meie praegust olukorda, siis kindlasti üks parimatest. Tal oli suurepärane õhtu. Ta vedas meid oma tahtejõuga võidule."

Oilers tõusis võiduga läänekonverentsis 10. kohale (18 punkti), Blue Jackets on idas eelviimasel ehk 15. positsioonil (15 p).

Teised tulemused:

Vegas Golden Knights - Florida Panthers 2:3
New Jersey Devils - New York Islanders 2:3 (la.)
New York Rangers - Nashville Predators 6:3

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

09:42

Edmonton Oilers pesi häbi maha

10.11

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

09.11

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

08.11

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

08.11

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

07.11

VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

06.11

Ovetškin asutas 900 värava klubi

05.11

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

04.11

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

04.11

Maple Leafs pööras kaotusseisu viimasel kolmandikul võiduks

03.11

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

03.11

Panter kaotas Liepajas mõlemad mängud

02.11

Galeriid: Hokimeistrivõistluste esimese ringi võitis Viru Sputnik

01.11

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10:14

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

08:37

Sinner alistas Kanada tähe kahes setis

10.11

Saalijalgpallikoondis kaotas Gruusiale taas suurelt

10.11

Mullune finalist Fritz mängis Musetti üle

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

10.11

ETV spordisaade, 10. november

10.11

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

10.11

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo