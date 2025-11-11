Edmonton Oilers pesi häbi maha

Eelmises mängus Colorado Avalanche'ile kodujääl lausa 1:9 kaotanud Oilers veetis suurema osa kohtumisest Blue Jacketsi vastu tagaajaja rollis.

Viimase perioodi keskel vähendas Connor McDavid oma teise tabamusega vahe ühele väravale ning 58 sekundit enne normaalaja lõppu viigistas seisu Jake Walman. Lisaajal kerkis Oilersi kangelaseks Jack Roslovic, kes viskas võiduvärava vähem kui minutiga.

CONNOR MCDAVID DOING CONNOR MCDAVID THINGS



My goodness... pic.twitter.com/j97ssfsmoI — NHL (@NHL) November 11, 2025

"Connor [McDavid] ei tahtnud täna kaotada," ütles Oilersi peatreener Kris Knoblauch. "Ta tõuseb otsustavatel hetkedel esile. Ma ei väida, et täna oli tema parim esitus, mida olen näinud, aga arvestades meie praegust olukorda, siis kindlasti üks parimatest. Tal oli suurepärane õhtu. Ta vedas meid oma tahtejõuga võidule."

Oilers tõusis võiduga läänekonverentsis 10. kohale (18 punkti), Blue Jackets on idas eelviimasel ehk 15. positsioonil (15 p).

Teised tulemused:

Vegas Golden Knights - Florida Panthers 2:3

New Jersey Devils - New York Islanders 2:3 (la.)

New York Rangers - Nashville Predators 6:3