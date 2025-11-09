X!

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

Jäähoki
Calvin Pickard
Calvin Pickard Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Colorado Avalanche alistas jäähokiliigas NHL võõrsil kahe viimase hooaja Stanley karikafinalisti Edmonton Oilersi lausa 9:1 (2:0, 4:1, 3:0).

Hooaega hästi alustanud Colorado kasuks viskas kaks väravat ja andis kaks resultatiivset söötu tähtmängija Nathan MacKinnon. Kahe väravaga panustasid võitu ka Cale Makar, Jack Drury ja Parker Kelly.

Mõistagi oli kehv õhtu Edmontoni väravavahtidel: Stuary Skinner tõrjus 13 pealeviskest vaid üheksa ja Calvin Pickard 21 pealeviskest 16 ehk nad pidid võrgust noppima vastavalt neli ja viis litrit.

Colorado on hetkel 23 punktiga ka liiga parim meeskond. Läänekonverentsis järgneb neile 21 punktiga Anaheim Ducks, kes sai võõrsil lisaajal jagu Vegas Golden Knightsist 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0), mis tähendas neile kuuendat võitu järjest.

Samuti teenis kuuenda võidu järjest Boston Bruins, kes alistas võõrsil Toronto Maple Leafsi 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). Mängu parimaks valiti värava ja resultatiivse sööduga Bostoni keskründaja Morgan Geekie.

Tulemused: New Jersey - Pittsburgh 2:1, Philadelphia - Ottawa 2:3 la, Nashville - Dallas 4:5, Toronto - Boston 3:5, Montreal - Utah 6:2, Tampa Bay - Washington 3:2, NY Rangers - NY Islanders 0:5, Carolina - Buffalo 6:3, St. Louis - Seattle 3:4 la, Edmonton - Colorado 1:9, Vancouver - Columbus 4:3, Las Vegas - Anaheim 3:4 la, San Jose - Florida 3:1.

Toimetaja: Siim Boikov

