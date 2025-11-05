X!

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

Varia
Matti Nykänen
Matti Nykänen Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Varia

Pimedate Ööde filmifestivalil (PÖFF) avab Eesti Olümpiakomitee spordifilmide programmi tänavu Soome dokumentaalfilm legendaarse suusahüppaja Matti Nykäneni elust ja pärandist.

Uues dokumentaalfilmis räägivad esimest korda avalikkuse ees Nykäneni elu ja pärandi teemadel tema kõige lähedasemad inimesed – ema, õde ja tütar. See on ühtaegu soe ja armastav, kuid ka traagiline lugu läbi aegade edukaimast suusahüppajast: olümpiavõitjast, mitmekordsest maailmameistrist ja rahva iidolist, kelle karjääri ja isiklikku elu saatsid lugematud skandaalid.

Film viib vaataja Nykäneni lapsepõlvest tema elu viimaste hetkedeni, otsides vastust küsimusele, miks läks kõik just nii, nagu läks. Lõpuks jääb kõlama tõdemus: "Elämä on laiffi" – elu on elu –, ja kogu tema teekond oma hiilguse ja allakäikudega väärib nii austust kui mõistmist.

Kokku kuulub Eesti Olümpiakomitee spordifilmide programmi viis filmi. PÖFF-i juhatuse liige Mikk Granström leiab, et just Nykäneni film on ideaalne sissejuhatus EOK spordifilmide programmile.

"Nykäneni lugu on ehe näide sellest, kui õhuke on piir geniaalsuse ja traagika vahel. Ta oli sportlane, kes elas kogu elu maksimaalselt. See film tuletab meile meelde, et iga suur saavutus kannab endas ka inimlikku haavatavust, ja just see muudabki tema loo nii puudutavaks."

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver tõdeb, et iga tippsportlase taga on oma lugu. "Mul on siiras rõõm, et koostöö PÖFF-iga jätkub ning toome üheskoos Eesti spordisõbrani inspireerivad lood. Need filmid näitavad, et kirg, uudishimu ja tahe on sageli tähtsamad kui medal ise," ütleb Tohver.
Eesti Olümpiakomitee spordifilmide programmis linastuvad:

  • "Lõpuni välja" (Eesti, 2025) toob välja neli inspireerivat Eesti jooksjat, kelle lugudes põimuvad tippsport ja harrastusjooks: Liis-Grete Hussar, Karel Hussar, Sandra Ratasepp ja Meelis Kalda.
  • "Saipan" (Iirimaa, 2025) – tagasivaade 2002. aasta jalgpalli MM-i eelsesse skandaali, kus Iiri jalgpallilegend Roy Keane sattus konflikti peatreener Mick McCarthyga
  • "Sügavikku" (Austraalia, 2025) – pilk Uus-Meremaa ohtlikematesse koobastesse, kus seigeldakse inimvõimete piiridel.
  • "Viimane unistuste meeskond" (Horvaatia, Serbia, Sloveenia, Itaalia, 2025) – Jugoslaavia 1991. aasta korvpallikoondise triumfi ja sõja taustal hargnev lugu inimestest ja poliitikast spordis.

Toimetaja: Anders Nõmm

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

