Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

Iluuisutamine
Arlet Levandi
Arlet Levandi Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Tartus toimuvatel rahvusvahelistel iluuisutamisvõistlustel Lõunakeskus Trophy teenis Arlet Levandi meestest esikoha, naistest oli Kristina Lisovskaja teine.

Levandi sai lühikavas 75,82 ja vabakavas 156,36 punkti, mis tegi kogusummaks 232,18, mis tõi kolme konkurendi ees ka kindla esikoha. Soomlane Arttu Juusola kaotas talle kahe kava summas pea 80 silmaga.

Naistest oli mõlemas kavas parim Austria esindaja Olga Mikutina, kes võitis 171,04 punktiga. Lisovskaja oli mõlemas kavas teine ja sai 145,43 punktiga teise koha. Kolmas oli soomlanna Minja Peltonen (130,40).

Meesjuunioride konkurentsis oli Vladislav Churakov lühikava järel teine, aga kerkis vabakavaga esimeseks. Kokku teenis ta 171,06 punkt. Teiseks tuli soomlane Romulus Peltonen 148,19 punktiga.

Naisjuunioride mõlemat kava valitses Elina Goidina, kes kogus 190,91 punkti. Tihedas heitluses õnnestus soomlannale Annika Pellonmaal (155,87) edestada teise koha duellis Sofia Nekrassovat (153,86).

Toimetaja: Siim Boikov

