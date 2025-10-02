Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks
Eesti iluuisutaja Elina Goidina võitis Prantsusmaal Nice'is toimunud rahvusvahelise võistluse naisjuunioride arvestuses.
15-aastane Goidina teenis lühikavas 62,57 ja vabakavas 124,77 punkti. Mõlemas arvestuses oli ta ka parim uisutaja ja tema kogusummaks kujunes 187,34 punkti.
Vabakava ja kogusumma tähistavad ühtlasi tema karjääri tippmarke rahvusvahelistelt võistlustelt.
Teise koha teenis šveitslanna Valeriya Ezhova (175,67 punkti) ja kolmandaks tuli prantslanna Stefania Gladki (174,55).
Toimetaja: Siim Boikov