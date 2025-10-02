X!

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

Iluuisutamine
Elina Goidina
Elina Goidina Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Elina Goidina võitis Prantsusmaal Nice'is toimunud rahvusvahelise võistluse naisjuunioride arvestuses.

15-aastane Goidina teenis lühikavas 62,57 ja vabakavas 124,77 punkti. Mõlemas arvestuses oli ta ka parim uisutaja ja tema kogusummaks kujunes 187,34 punkti.

Vabakava ja kogusumma tähistavad ühtlasi tema karjääri tippmarke rahvusvahelistelt võistlustelt.

Teise koha teenis šveitslanna Valeriya Ezhova (175,67 punkti) ja kolmandaks tuli prantslanna Stefania Gladki (174,55).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

iluuisutamise uudised

19:05

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

27.09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

26.09

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

26.09

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

20.09

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

19.09

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

13.09

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

10.09

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

09.09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

videod

sport.err.ee uudised

21:11

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

20:35

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

19:41

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

19:05

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

18:48

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

18:12

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

17:35

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

17:19

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

16:52

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

14:21

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

13:43

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

12:55

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo