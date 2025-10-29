Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

Prantsuse laskesuusatähele Julia Simonile määrati mitmete pettuse- ja vargusejuhtumite eest tingimisi vanglakaristus ja rahatrahv. Uurimisdokumentidest selgub, et koondisekaaslaselt varastamise ajal oli Simoni enda kontol umbes 320 000 eurot.

29-aastase Simoni vastu esitati viis erinevat süüdistust: kolm seoses pettusega, üks vargusega ja üks varguskatsega. Mitmed neist puudutasid 2022. aastal Norras Sandnesis toimunud treeninglaagri perioodi. Vastavalt süüdistusele varastas Simon 2022. aastal koondisekaaslaselt Justine Braisaz-Bouchet'lt krediitkaardi ja kasutas ta seda internetist erinevate kaupade tellimiseks. Lisaks sellele olevat Simon petnud veel kahte inimest.

Uurimisdokumentides toodi ka täpsemalt välja, mida Simon võõra rahaga tegi. Esmalt maksis ta VPN-teenuse eest 91 eurot, seejärel soetas enam kui 2400 euro eest GoPro kaameraid. Lisaks süüdistati teda 20-eurose varguses ning selles, et tegi Prantsusmaa koondise füsioterapeudi pangakaarti kasutades umbes 25 euro eest tellimuse veebipoest Shein ja proovis teha enam kui 375 euro eest ostu veebikaubamajast Zalando.

Ehk arvestades, et uurijate sõnul oli tal nende tegude ajal pangakontol umbes 320 000 eurot, polnud Simonil vajadust varastada.

"Olen kaks-kolm aastat terapeudiga koostööd teinud, aga see on endiselt arusaamatu," ütles Simon kohtus, kui temalt küsiti, miks ta niimoodi käitus.

Albertville'i kriminaalkohus määras Simonile karistuseks kolm kuud tingimisi vangistust ja 15 000 eurot trahvi. 6. novembril tuleb tal astuda Prantsusmaa suusaliidu distsiplinaarkomisjoni ette, nende määratav karistus võib parimal juhul piirduda hoiatusega, halvimal juhul aga võidakse talle määrata kas ajutine või alaline võistluskeeld ehk ta ei saaks enam Prantsusmaa koondist esindada.