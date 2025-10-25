X!

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

Laskesuusatamine
Julia Simon
Julia Simon Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/CEPix
Laskesuusatamine

Prantsusmaa suusaliit langetab lähiajal otsuse, kuidas reageerida koondise liikme Julia Simoni süüdimõistvale kohtuotsusele sportlikus perspektiivis.

Reedel tunnistas 29-aastane Simon end süüdi mitmes petmis- ja vargusjuhtumis ning Albertville'i kriminaalkohus määras talle kolm kuud tingimisi vangistust, 15 000 eurot trahvi ja koondisekaaslase Justine Braisaz-Bouchet' kohtukulude tasumise.

Sündmuste ahel läheb tagasi 2022. aastasse ja Prantsusmaa suusaliit oli varem teatanud, et ei reageeri enne kohtulahendi selgumist. Reedel pärast kohtuotsuse väljakuulutamist teatas alaliit, et peagi hakkab asja arutama ka nende distsiplinaarkomisjon.

"Kohus on langetanud otsuse ja mõistnud Julia Simonile karistuse," teatas alaliit. "Prantsusmaa Suusaliit tunnistab seda kohtuotsust."

"Föderatsiooni distsiplinaarkomisjon, mis oli varem otsustanud menetluse kuni kohtuotsuse langetamiseni peatada, koguneb seetõttu esimesel võimalusel uuesti, et otsustada föderatsiooni distsiplinaarplaan."

"Nagu ta on teinud ka pärast faktide avalikustamist, jätkab föderatsioon kõigi vajalike meetmete rakendamist sportlaste, taustatiimi ja võistkonna kaitsmiseks," jätkati avalduses.

"Kahe aasta jooksul on koos Prantsusmaa laskesuusakoondise juhtkonnaga tagatud, et see afäär ei häiri sportlaste individuaalset ettevalmistust ega võistkonna kollektiivet toimimist."

Albertville'ist pärit Simon tuli hooajal 2022/2023 MK-sarja üldvõitjaks. Maailmameistrivõistlustelt on tal koguni kümme kulda, neist neli individuaalset. Olümpiamängudelt aga vaid üks hõbemedal segateatesõidus.

Toimetaja: Siim Boikov

