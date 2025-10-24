Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks

29-aastase Simoni vastu esitati viis erinevat süüdistust: neli seoses pettusega ja üks vargusega. Mitmed neist puudutasid 2022. aastal Norras Sandnesis toimunud treeninglaagri perioodi.

Simon on varasemalt korduvalt öelnud, et on süütu identiteedivarguse ohver. Reede hommikul kohturuumis võttis ta aga süü omaks.

"Minu tegevusel polnud rahalisi motiive," sõnas ta, vahendab väljaanne Dauphine Libere. "Täna võtan seda kõike lihtsalt päev-päevalt, sest kohtu ees toimuval on tagajärjed minu karjäärile. See oli naeruväärne ja rumal, sest ma ei vajanud seda."

Vastavalt süüdistusele varastas Simon 2022. aastal koondisekaaslaselt Justine Braisaz-Bouchet'lt krediitkaardi ja kasutas ta seda internetist erinevate kaupade tellimiseks. Lisaks sellele olevat Simon petnud veel kahte inimest. "Tunnen end kui mustas augus," lausus sportlane.

Albertville'i kriminaalkohus määras karistuseks kolm kuud tingimisi vangistust ja 15 000 eurot trahvi. Samuti peab ta kandma Braisaz- Bouchet' kohtukulud.

Juhtum on olnud üleval aastaid ja kuigi seda on arutanud ka Prantsusmaa laskesuusaliidu distsiplinaarkomisjon, siis otsuse langetamise eel on oodatud kohtuotsust. Septembris kommenteeris alaliit olukorda.

"Selle juhtumi juriidiline ja distsiplinaarpoliitiline olemus on ajendanud föderatsiooni võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kaitsta sportlaste, spordijuhtkonna ja võistkonna huvisid," teatati.

"Kahe aasta jooksul on föderatsioon koos Prantsusmaa laskesuusatamise koondise juhtkonnaga taganud, et see ei sega sportlaste individuaalseid spordiprojekte ega võistkonna kollektiivset toimimist."

Albertville'ist pärit Simon tuli hooajal 2022/2023 MK-sarja üldvõitjaks. Maailmameistrivõistlustelt on tal koguni kümme kulda, neist neli individuaalset. Olümpiamängudelt aga vaid üks hõbemedal segateatesõidus.