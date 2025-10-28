X!

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

Vlasi Sinjavski.
Vlasi Sinjavski. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Vlasi Sinjavski jäi Tšehhi kõrgliigas väravast ilma ning tema koduklubi Praha Bohemians pidi tunnistama linnarivaali Sparta 2:1 paremust.

Sinjavski kuulus tavapäraselt algkoosseisu ja jõudis sihile juba 9. mänguminutil. Paraku tegi tema meeskonnakaaslane väravale eelnenud olukorras vea, mistõttu VAR tühistas tabamuse.

Ales Cermak viis Bohemiansi avapoolaja lõpus juhtima, kuid teise poolaja keskel viigistas seisu Jan Kuchta. Mõned minutid hiljem läks Sparta Jan Vondra omaväravast 2:1 juhtima.

Sinjavski tegi kaasa kogu kohtumise. Bohemians on viimasest viiest mängust kogunud vaid kolm punkti ja liigatabelis paiknetakse 10. kohal. Sparta on tabeli liider, kuid teisel kohal olevat Jabloneci edestatakse vaid kahe silmaga. Robi Saarma tööandja Pardubice asub 16 meeskonna konkurentsis 13. positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

