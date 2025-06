TV 10: Reaalkooli poiss ületas kõvas vihmas peetud finaalis isa tulemuse

Lakkamatus vihmasajus teivast 2.60 hüpanud Art Aleksander Tatter võitis Karksi-Nuias toimunud TV 10 Olümpiastarti sarja tänavuses finaalis suure ülekaaluga nooremate poiste üheksavõistluse. "Tegelikult jahe ei ole, aga ma arvan, et vihm on jahe ja seetõttu raske on hüpata. Lõpus viimastel katsetel juba teivas läheb märjaks, libiseb käest ära ja siis eriti hästi ikkagi hüpata ei saa," tõdes Tallinna Reaalkooli õpilane.

Olude kiuste hea võistluse kokku pannud 12-aastane Tatter sai alavõidu kuulitõukes, näitas head pöida hüpetes ja kiirust jooksudes ning kogus üheksa alaga 5548 punkti. Võitja üheksavõistluse seeria: 30.37 (kettaheide - 600 grammi), 8,83 (60 m jooks), 4.65 (kaugushüpe), 2.60 (teivashüpe), 9,88 (60 m tõkkejooks), 1.34 (kõrgushüpe), 34.38 (pallivise), 12.43 (kuulitõuge- 2 kilogrammi), 3.19,87 (1000 m jooks)

Auhinnaks tõukkeratta teeninud mitmevõistlejat juhendab edukalt isa Ahto Tatter, kes oli 39 aastat tagasi nooremate poiste TV 10 mitmevõistluse finaalis kaheksas. "See on ikka väga äge. Rahul olen ikka, sest võitsin, kuid tulemused polnud just kõige paremad. Mõnel alal - palliviskes ja kettaheites - ikka põrusin. Kettaheites võitsin individuaaletapi ära, praegu läks kaks viset sektorist välja ja pidin viimase koha pealt panema," võttis Tatter võistluse kokku.

Kuigi kettaheites jäi sisse pea üheksameetrine varu, edestas ta lähimat konkurenti 447 punktiga. Selle vanuseklassi poisid toetavad toredalt üksteist. "Terve hooaeg on üheskoos ühel võistlusel oldud, palju sõpru on juurde tulnud," kinnitas ta.

Laulu- ja tantsupeo kogemusega Art Aleksanderile järgnes üheksavõistluses Ange Beni Kouadio Ruila Põhikoolist, kes sai 4.73-ga alavõidu kauguses ja oli kiireim nii siledas- kui tõkkesprindis. Kõige kõvemad punktid kogus Kristjan Õuekallase näpunäidete järgi harjutav Ange 60 meetri tõkkejooksus, kus võttis alavõidu silmapaistva 9,55 sekundiga. Kokku kogus ta 5107 punkti.

Art Aleksander Tatter Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

"Mulle meeldisid ikka kõik alad ja ma arvan, et ma tegin väga hästi igas alas. Harjumaa eelvõistlusel oli mitmevõistluse ajal ka vihmane ja nii hull ei olnud, kui ma arvasin," rääkis Kouadio.

Samuti kiiret tõkkejalaga näidanud ning kõrgust 1.42 hüpanud Derek Mark Laagri Koolist sai hea seeriaga mitmevõistluses kolmanda koha. Ta sai üheksa alaga kokku 5048 punkti. "Mulle meeldis terve võistlus, mul oli paar isiklikku ka ja need tulid kuulitõukes, 1000 meetri jooksus ja tõkkesprindis . Ma pingutasin paremini jooksualadel. Vihmasel avapäeval polnud kõige raskem ega ka kõige lihtsam võistelda," ütles ta.

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi edukaim sportlane oli koduses finaalis 12-aastane Travis Viires, kes Karksi-Nuia traditsioonide kohaselt sai 34 meetri ja 90 sentimeetriga alavõidu kettaheites. "Ma olin ketast ka varem vihmase ilmaga teinud ja eks ketast sai igas trennis tehtud, seda sai korralikult harjutatud. Tervikuna oli üheksavõistlus raske, kuid olen rahul, et sain hakkama." Ka motokrossiga tegelev Travis sai kodustaadionil nautida kogu pere tulist toetust. Ta kogus 5036 punkti.

Viienda koha sai 12-aastane Siim Peltser, kes näitas suurt julgust ja osavust pöörases teivashüppes. Viljandi Paalalinna Kooli õpilane suutis vihmast läbi pressides ületada kahe meetri ja 75 sentimeetri kõrgusele seatud lati, mis selles vanuses on super tulemus. Üheksa alaga sai ta kokku 5017 punkti.

"Teivast sai kuivana hoida nii, et pidi rätikuga ära puhastama ja kuivatama selle hoide koha, et saaks hüpata, muidu libises. See oli minu jaoks väga hea tulemus. Tegin kahe sentimeetriga oma uue rekordi. Treener andis nõu, et ilusti lähed ja jooksed julgelt ja vihmast ei olene," ütles Peltser.

Ange Beni Kouadio Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Temaga sarnaselt suutis teivashüppes ületada kohe esimesel katsel kõrguse 2 meetrit ja 75 sentimeetrit Ats Saar Tallinna Toomkoolist, kes sai mitmevõistluse kokkuvõttes 12. koha. Mitmevõistluse viienda koha poiss Siim Peltser oskas oludega ka hästi kohaneda ka teisel päeval. Tuul lükkas siis kõrgushüppes latti aina maha, kuid Siim suutis hea keskendumisega jõuda 1.42 peale ja selle kõrguse ka ületada.

"Tuul mõjutas väga palju hüppeid, sest latt kukkus vahepeal maha, kui inimene ei jõudnud veel ülegi hüpata. Muidu ise hüppasin päris hästi, aga mõni koht läks halvasti," arvas 1.43 pikk noormees.

Samuti vihmas teiba taltsutamisega hakkama saanud ning 2.60 sentimeetrit ületanud Tomi Järvekülg Paikuse Koolist teenis viimase auhinnalise, kuuenda koha 5001 punktiga. "1000 meetrit oli raske, kuid üldiselt olid jooksualad suht head, aga heitealadel läks halvasti. Lihtsalt rekordist jäi hästi palju puudu," ei olnud ta rahul.

Nooremas vanuseklassis näitasid keerulistes oludes üheksavõistluses oma vaprust 39 poissi, kes said kustumatud kogemused. Vihmase sprindi järel püüti mikrofoni ette Henry Otsa Roela Kooli/Simuna Kooli/ Võsu Kooli ühendtiimist. Mitmevõistluse kokkuvõttes sai ta üheksanda koha 4947 punktiga. "Väga raske oli, sest oli märg ja startida oli raske. Esimene reaktsioon oli okei, aga kuues rada tegi valestardi ja siis läks pekki teine start," sõnas ta.

Tõenäosus on suur, et nendest kõva tahte ja mõnuga võistelnud poiste seast kasvab uusi Eesti mitmevõistluse traditsioonide kandjaid.