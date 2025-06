TV 10: Emma Jürisoo sättis end Lusti, Millendi ja Pihela vahele

Sellega püstitas ta sarja kõigi aegade kolmanda tulemuse. Uue punktitabeli järgi on esimene Liisa-Maria Lusti (7776 punkti), teine Anna Maria Millend (7573) ja Jürisoo lükkas kolmandaks Elisabeth Pihela (7393). Need tulemused tehti 2018. aastal Pärnus.

Jürisoo jooksis 60 meetrit ajaga 8,37, hüppas kõrgust 1.50, heitis 600-grammist ketast 37.54, tõukas kahekilost kuuli 13.89, viskas palli 47.82, jooksis 60 meetrit tõkkeid 9,42-ga, hüppas kaugust 5.15 ja jooksis 600 meetrit 1.53,20-ga.

"Kui ma siia TV10 sarja üldse tulin, oli mul plaan millalgi ikka see esimene koht ära saada. Ja nüüd siis tulin täna ka siia sellise mõttega, et üritame selle essa koha ära saada," lausus Emma.

Tema treener Reili Kaljund ütles, et võitja on justkui tema pereliige. "Ta on väiksest peale juba trennis käinud minu juures. Ta on mu parima sõbranna õde. Ehk siis ma olen teda tõesti titast saadik näinud, olnud temaga tuttav. Ma olen väga-väga uhke tema üle," sõnas treener.

"Meil oli päris mitu teist kohta ja kolmandat kohta ja neljandat. Ta on siin TV 10-l saanud neid erinevaid poodiumi-kohti juba saanud harjutada. Lõpuks kirss tordil see esimene koht. Ta väga-väga ootas seda ja ma olen väga-väga uhke ta üle. Edu võti oli seekord stabiilsus. Kui natukene see kõrgushüpe võis jääda kraapima, siis ta ei lasknud ennast sellest häirida ja tegi ilusasti oma võistluse ära. Väga tubli!"

"Mina olen seda natuke peale talle pressinud ka, et vanasti oli meil viimane ala see, kus kukkus mitmevõistlus ära. Ta võis olla väga tugev näiteks esimesel neljal alal ja siis viievõistluses see viimane ala tiksus ära oma aja seal raja peal. Nüüd ma tunnen, et oleme saanud selle enesekindluse, et minna ka jooksma ja ta tõesti stabiilselt suudab oma tulemuse ära teha. Vaimselt on väga palju arenenud. See TV 10 on olnud tema jaoks just kasvuaastad."

Kõigepealt haaras võistluses juhtohjad Liisa Kivisto (Tallinna 21. Kool). 60 meetri jooksu võidu ja kõrgushüppe teise kohaga oli Kivistol koos 2093 punkti ja soliidne edu. Vihmas püstitatud kõrgushüpperekord 1.62 näitas, et avapäeva põhiteemaks kujunenud ilmaga suutis neiu esialgu kenasti kohaneda. "Ma võtsin palju riideid kaasa. Vahetusriideid - sokke, mitu kilejopet, vihmavarjud, kõik," loetles ta abivahendeid.

Edasine võistlus nii säravalt ei kulgenud ja mitmevõistluse lõpetas Kivisto kümnendana. Liidripositsioonile tõusis Jürisoo. Ta tundis ennast võrdselt kodus nii kiiruslikel kui ka tehnilistel aladel. Avapäeva kaunistas kuulitõuke isiklik rekord 13.89.

Kindlalt jätkates kasvas edu soliidseks, sest erinevalt konkurentidest ei lubanud Jürisoo endale sisuliselt ühtegi nõrkusehetke. Muuhulgas tuli harjuda sellegagi, et kaamerad hakkasid alast alasse liidrit jälitama. "Eks need kaamerad vahepeal näos olid, aga kui sa nendele ei keskendu ja neid tähele ei pane, siis ei ole nendest midagi," ei teinud Emma probleemi.

Võistlus lõppes siiski päikesepaistes. Enne 600 meetrit oli võitja selge, aga järgmistele kohtadele toimus tihe rebimine. Vägeva jooksuga võitles teise koha välja Heti Stella Kisel Tallinna Inglise Kolledžist. Aeg 1.38,65 on TV 10 Olümpiastarti sarja edetabelis esikuuikusse mahtuv tulemus. Kokku tegi see 7258 punkti.

Ta paistis silma väga heade sooritustega jooksu- ja hüppealadel. Näiteks kaugushüppes tähendab tulemus 5.48 kõigi aegade tabelis kuuendat kohta. Sisse jäi aga oluline varu - isiklik tippmark on Kiselil nii võimas kui 5.73.

Kas pigem siis tulevikus ongi need jooksud-hüpped või näed sa ka mitmevõistlust väljundi ja variandina? "Inimesed mu ümber näevad seda rohkem variandina kui mina näen. Mina näen sellise põhialana ikkagi kaugust," lausus Heti Stella, kelle eesmärk oligi esikolmikus lõpetada.

Ehk siis teisel päeval sa ei olnud veel nii kõrgel positsioonil, aga võis eeldada, et sa hakkad sealt kerkima kõrgemale? "Jaa, mul oli vägagi selge see, et enne viimast kahte ala ma pole kuskil lähedal. Ma teadsin, olin ennast valmistanud selleks, et viimased kaks ala on need, kus ma tagasi pilti lendan."

Kolmanda koha sai kaheksavõistluses Luise Remmel Tartu Veeriku Koolist. Oma tugevat taset näitas ta oodatult kettaheites ja kuulitõukes. Esikolmik kogus üle 7000 punkti. Äärmiselt tihe oli tabel neljandast seitsmenda kohani - tüdrukuid lahutas seal vaid 30 punkti.

Autasustamisele pääsesid neljanda koha teeninud Karmela Kõiv Gustav Adolfi Gümnaasiumist, viienda koha saanud Crystal-Eliis Krapp Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist ja kuuenda kohaga koju sõitnud Liis Kärbla Parksepa Keskkoolist. Esikuuiku tüdrukutest aasta noorem Josefine Joorits Kõrveküla Põhikoolist jäi tasavägises võitluses seitsmendaks.

Mitmevõistluse tegi Karksi-Nuias toimunud finaalis lõpuni 47 vanema vanusegrupi tüdrukut.