TV 10: Ukraina tüdruk võitis nooremate mitmevõistluse

Neil oli kavas kuus ala: 60 meetri jooks, 60 meetri tõkkejooks, 600 meetri jooks, pallivise, kaugushüpe ja kõrgushüpe.

Kuuevõistluse võitis 12-aastane Pivovar, kes kogus 5104 punkti ja viis auhinnaks koju tõukeratta, mille andis üle odaviskaja Gedly Tugi, kes kasvas ülesse just Karksi-Nuias ja võistles kooliõpilasena samuti TV 10 sarjas nii üksikaladel kui mitmevõistluse finaalis.

Jõhvi Kesklinna Kooli õppiv Jevgenia sai kolm alavõitu. Ta hüppas head põrget näidates üks meeter ja 50 sentimeetrit kõrgust, sooritas selles vanuseklassis sarjas läbi aegade neljandat tulemust korrates viie meetri ja 19 sentimeetri pikkusse hüppe kauguses ning läbis Karksi-Nuia staadionil 60 meetri tõkkejooksu 9,36 sekundiga, millega teenis kõige kaalukamad punktid.

Jevgenia tuli perega Eestisse Ukrainast ja oli mullu sarja finaalis 17. "Avapäeva oli ilm halb. Tulemuste osas tegin isiklikud rekordid, kui välja arvata vaid pall ja 600 meetrit. Täna on ilm hea ja meeleolu hea, eile polnud parim," lausus Jõhvi Kesklinna Koolis õppiv võitja.

Pivovari täielik seeria oli 8,72 (60 meetri jooks) - 38.24 (pallivise) - 5.19 (kaugushüpe) - 9,39 (60 meetri tõkkejooks) - 1.50 (kõrgushüpe) - 1.55,87 (600 meetri jooks).

Silmapaistva mitmevõistluse teinud ukrainlannat juhendab Viktor Predbannikov. "Ma olen väga õnnelik. Jevgenia näitas suurepärast tulemust. Püsititas neli isiklikku rekordit ja kokku üle 5000 punkti - see on väga, väga hea ja teeb palju rõõmu. Ta hüppab hästi kõrgust, sest tal on väga hea kiirus ja jõud," kiitis treener.

Teise koha sai tuulega võideldes kõrgust 1.46 hüpanud Dorel Daum, kes noppis kaks alavõitu. Sel hooajal säravalt esile kerkinud Dorel jooksis vaatamata kõledale ilmale 60 meetris super aja 8,36. Elektriajavõtuga on läbi ajaloo sarjas selles vanuses väledamat minekut näidanud vaid Miia Ott, kes jooksis 2019. aasta juunis Tartus mitmevõistluse sees 60 meetrit 8,31 sekundiga.

Teise alavõidu võttis Tõrva Gümnaasiumis õppiv Dorel mitmevõistluse viimasel alal 600 meetri jooksus, kus viis oma rekordi ühe minuti ja 47,96 sekundi peale. Eesti tippudest jooksis näiteks Ksenija Balta sama vanalt sarjas 600 meetrit 1.47,5 sekundiga.

Dorel harjutab treener Viljo Graudingu käe all. "Kõige rohkem meeldis mulle just see tänane päev. Just see 600 meetri jooks, tõkkejooks ja kõrgushüpe ka. Eilne päev ei läinud kõige paremini. Lootsin paremaid tulemusi," sõnas noor sportlane ise.

"Kauguses lootsin viis meetrit täis saada, natukene jäi ainult puudu [Dorel hüppas 4.94]. Pallivise läks külmas ja vihmas mul täiesti aia taha, aga väga rahule jäin, et kolm isiklikku rekordit ühe päeva jooksul. Õppisin selles finaalis, et peab arvestama ka sellega, et kogu aeg ei tule välja just see, mida soovid."

Dorel Daum Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Kolmanda koha teenis 11-aastane Helene Mia Millend Tallinna 21. Koolist, kes tegi väga stabiilse ja hea mitmevõistluse. Ta kogus 4721 punkti. "Emotsioonid on väga head, sest kõik alad tulid megahästi välja. Neli isiklikku kuuest alast on minu meelest supervõistlus," rõõmustas ta.

Mis oli X-faktor? "Ma arvan, et ettevalmistus kõige parem ei olnud. Ilmastik esimesel päeval ei olnud kõige parema, aga vaim oli selleks valmis pandud."

Tõkkesprinterist õe Anna Maria Millendi jälgedes astuva Helene Mia ärevamad hetked olid kauguses, kus suutis viimase katsega hüppata neli meetrit ja 81 sentimeetrit. "Isiklik tuli siis kaugushüppes. Esimese katse astusin üle, aga siis viimane katse tuli megahästi välja. Vihm veidi segas võistlust."

Helene Miat juhendas vanaema ja teda aidati ka videoga. "Õde Tallinnast saatis video, et mida ja kuidas võiks teha. Vanaema aitas ja kõik aitasid väga kaasa. Ja väga rahule jäin 600 meetri jooksuga, kus lootsin kahe minuti peale aega, kuid tuli 1.54,32."

Neljanda koha sai 11-aastane Emily Basen Laagri Koolist, kes paistis silma hüppealadel. Kuue alaga tuli kokku 4447 punkti. Kuidas see koht meeldib? "Väga hästi. Esimesed kolm olidki väga tugevad. Neljas on väga hea," vastas viis isiklikku rekordit teinud Emily.

1.40 kõrgust hüpanud Emily on proovinud juba mitut spordiala. "Lasteaias käisin tennises ja akrobaatikas, esimeses klassis läksin kergejõustikusse, aga siis sellel alal veel ei võistelnud," ütles ta. "Nüüd olen kaks aastat juba võistelnud ja akrobaatikas käin ikka veel."

Kuuevõistluse kokkuvõttes Emilyst vaid kaks punkti vähem kogunud Carmen Põllumäe Ilmatsalu Põhikoolist tegi heas konkurentsis suure arenguhüppe. "Jäin eriti rahule 600 meetri jooksuga, kus parandasin 15 sekundiga oma aega."

Kuidas siis nii palju kiiremini suutsid pingutada? "Ma pidin mööduma ühest konkurendist, et saada üldarvestuses top kuude ja siis mul ei olnud teist võimalust, kui kõvasti pingutada."

Ta parandas isiklikke rekordeid kõigil aladel peale kaugushüppe. "Jõudsin esimest korda sarjas autaustamisele. Olen väga uhke enda üle."

Eliise Purje Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumist näitas aladel head ühtlast taset ja napsas viimase auhinnalise kuuenda koha 4423 punktiga. "Meeldis väga, aga mõned alad oleks võinud natukene paremini minna," pidas ta silmas kaugus- ja kõrgushüpet. Isiklikud rekordid tulid 60 meetri tõkkejooksus ja 600 meetri jooksus. "Olen trennis käinud kolm-neli aastat ja mulle meeldib kõik."

Oluliselt noorem, alles maikuus üheksaseks saanud Hanna Järvekülg Paikuse Koolist sai tugevat võitlustahet näidates 33. koha. Temast kolm aastat vanem vend Tomi Järvekülg sai nooremate poiste üheksavõistluses kuuenda koha.

Kannavalule vaatamata võitles vappralt kümneaastane Diari Bendeliani Ülenurme Gümnaasiumist. 43. kohaga finaali lõpetanud Diari paistis silma mitmevõituse parima Jevgeni Pivovari innustamisega.

"Me oleme samadel võistlustel käinud ja saime sõbraks ning siis me oleme nüüd sõbrad ja siis ma toetan teda. Me teame, et ta on Ukraina tüdruk," lausus Johannes Ermi jar Rasmus Mägit fännav Diari.

Kuuevõistluses oli vaid üks katkestaja. Lõpujoone ületas 46 sitket tüdrukut, kes viisid vihma ja päikest pakkunud finaalist kaasa väärt kogemusi.